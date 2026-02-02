Aktualizacja: 04.02.2026 07:01 Publikacja: 02.02.2026 17:40
Ostatnie tygodnie – a szczególnie czwartkowe spotkania z parlamentarzystami – pokazały, jaka naprawdę jest strategia prezydenta Karola Nawrockiego. Cała jego aktywność na scenie krajowej podporządkowana była tylko jednemu celowi: przejęciu inicjatywy politycznej. Temu służyły kolejne działania, począwszy od blokady nominacji oficerskich w służbach specjalnych, placówkach dyplomatycznych czy wreszcie teatralne zapraszanie przedstawicieli klubów parlamentarnych.
Przypomnijmy, że Pałac Prezydencki odmówił nominacji absolwentów szkół wywiadowczych, ponieważ chciał się spotykać z szefami służb specjalnych, lecz spotkanie zostało zablokowane przez Donalda Tuska. Premier pierwszy odczytał grę Nawrockiego – grę o władzę. A że szefowie służb podlegają premierowi, osobny kanał ich relacji z prezydentem tworzyłby ustrojowy chaos. Ostatecznie jednak spotkanie umówiono, w czym niemała zasługa amerykańskiego ambasadora.
Co miało na celu to spotkanie? Wyłącznie pokazanie, kto tu jest szefem, najważniejszym graczem na boisku.
Taki sam był cel spotkania z Radosławem Sikorskim. Owszem, dwa lata temu to rząd wywołał spór o obsadę placówek, odwołując pięćdziesięciu ambasadorów. Ale propozycję kompromisu Sikorski złożył już wiele miesięcy temu. Do spotkania doszło dopiero w zeszły poniedziałek.
Taką samą grę Nawrocki prowadzi z szefami klubów parlamentarnych. Zaproszenie ich do Pałacu Prezydenckiego ma tylko jeden cel: pokazać, że prezydent jest szefem wszystkich szefów. I dlatego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odmówili. Prezydenccy ministrowie za to mocno krytykowali obie partie.
Ale krytyka wynikała z tego, że rozszyfrowali grę prezydenta i postanowili nie brać udziału w reżyserowanym przez niego spektaklu. Bo w nim jest tylko jeden pierwszoplanowy aktor. A ani Lewica, ani KO nie mają powodu, by grać na Nawrockiego. Bo prezydent tu nie jest mediatorem ani niezależnym arbitrem. Nie idzie mu o współpracę z koalicją rządzącą. On twardo buduje swoją pozycję, próbując rozpychać się łokciami i poszerzać zakres swojej władzy.
