Piosenkarka Dorota Rabczewska Doda (C) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt w Sejmie w Warszawie
Doda poinformowała o spotkaniu na Facebooku. Przedstawiła ministrowi trzy postulaty:
- podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami
- szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar
- bezterminowe odbieranie praw do posiadania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają.
Piosenkarka nie kryje zadowolenia z przebiegu rozmowy: „Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka” - napisała w poście ilustrowanym wspólnym zdjęciem w gabinecie szefa resortu sprawiedliwości. - „Teraz czekam na działanie” - dodała.
Artystka od lat udowadnia, że los zwierząt w polskich schroniskach nie jest jej obojętny. Odwiedza schroniska, funduje karmę, nowe budy i namawia Polaków do adopcji czworonogów. Ostatnio nagłaśnia problem patoschronisk finansowanych z pieniędzy samorządów. W obiektach tych zwierzęta nie otrzymują właściwej opieki, również weterynaryjnej, i są skazane na cierpienie. Jedno z takich schronisk, w miejscowości Sobolew na Mazowszu, zostało właśnie zamknięte przez powiatowego lekarza weterynarii w Garwolinie, choć wcześniej ani on, ani władze samorządowe nie reagowały na sygnały aktywistów o patologiach w tym schronisku.
Artystka nagłaśnia kolejne przypadki patoschronisk w całej Polsce. Zaangażowanie celebrytów, posłów, prawników i aktywistów doprowadziło do wszczęcia przez organy terenowe oraz wojewódzcy i powiatowych lekarzy weterynarii 368 kontroli w schroniskach dla zwierząt. W 49 schroniskach stwierdzono nieprawidłowości takie jak zamarznięta woda do picia, nieocieplone budy, za niska temperatura w pomieszczeniach dla czworonogów czy uchybienia w procedurach szczepień.
O wynikach kontroli dyskutowano w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej. Brała w nim udział także Dorota Rabczewska.
