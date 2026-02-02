Rzeczpospolita
Prawo
„Czekam na działanie”. Doda u ministra Żurka

Piosenkarka Dorota Rabczewska "Doda" była w poniedziałek gościem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Rozmawiali m.in. o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Publikacja: 02.02.2026 16:19

Piosenkarka Dorota Rabczewska Doda (C) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw o

Piosenkarka Dorota Rabczewska Doda (C) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt w Sejmie w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

Doda poinformowała o spotkaniu na Facebooku. Przedstawiła ministrowi trzy postulaty:

- podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

-  szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar 

- bezterminowe odbieranie praw do posiadania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają.

Piosenkarka nie kryje zadowolenia z przebiegu rozmowy: „Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka” - napisała w poście ilustrowanym wspólnym zdjęciem w gabinecie szefa resortu sprawiedliwości. - „Teraz czekam na działanie” - dodała.

Doda ujawniła, co dzieje się w patoschroniskach

Artystka od lat udowadnia, że los zwierząt w polskich schroniskach nie jest jej obojętny.  Odwiedza schroniska, funduje karmę, nowe budy i namawia Polaków do adopcji czworonogów. Ostatnio nagłaśnia problem patoschronisk finansowanych z pieniędzy samorządów. W obiektach tych zwierzęta nie otrzymują właściwej opieki, również weterynaryjnej, i są skazane na cierpienie. Jedno z takich schronisk, w miejscowości Sobolew na Mazowszu, zostało właśnie zamknięte przez powiatowego lekarza weterynarii w Garwolinie, choć wcześniej ani on, ani władze samorządowe nie reagowały na sygnały aktywistów o patologiach w tym schronisku. 

Artystka nagłaśnia kolejne przypadki patoschronisk w całej Polsce. Zaangażowanie celebrytów, posłów, prawników i aktywistów doprowadziło do wszczęcia przez organy terenowe oraz wojewódzcy i powiatowych lekarzy weterynarii 368 kontroli w schroniskach dla zwierząt. W 49 schroniskach stwierdzono nieprawidłowości takie jak zamarznięta woda do picia, nieocieplone budy, za niska temperatura w pomieszczeniach dla czworonogów czy uchybienia w procedurach szczepień. 

O wynikach kontroli dyskutowano w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej. Brała w nim udział także Dorota Rabczewska.

 

Źródło: rp.pl

