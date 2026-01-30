Według mec. Topczewskiej szokującym jest, że stojące przy ich boksach kije, ogólny stan zwierząt i paniczne ich reakcje na widok człowieka nie zaniepokoiły lokalnych decydentów, którzy mieli odwiedzać ten obiekt. Jak przyznała uczestniczka interwencji, to, co ukazało się oczom protestującym, było szokiem. – Wszyscy, jak tam byliśmy, zgodnie stwierdziliśmy, że w życiu nie widzieliśmy ponad setki zwierząt tak okaleczonych psychicznie, tak panicznie wylęknionych – podkreślała. Aktywiści nie pozostawiają suchej nitki na właścicielu Sobolewa i są zdania, że to przymykanie oka na to, co działo się w prowadzonym przez niego obiekcie, doprowadziło do dramatu, który zobaczył w końcu cały kraj.

Kontrole w schroniskach dla zwierząt w całym kraju: zamarznięta woda, zimno w budach, bałagan w dokumentach

A jak sytuacja wygląda w skali Polski? O tym mówił główny lekarz weterynarii Paweł Meyer, który przedstawił wyniki pokontrolnego raportu. Przypomniał, że w ubiegłym roku pod nadzorem inspekcji znajdowały się 224 schroniska. Jak zapewnił, kiedy tylko objął urząd – a to stało się w październiku 2025 r. – odpowiedział na sygnały o nieprawidłowościach w Sobolewie, gdzie w konsekwencji wszczęto trwającą obecnie szeroko zakrojoną kontrolę. Postępowanie ma wyjaśnić, co działo się w obiekcie w czasie jego funkcjonowania.

Początek bieżącego roku ma zaś upłynąć pod znakiem pierwszego w kraju systemowego audytu, dotyczącego nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad schroniskami. W połowie stycznia wojewodowie dostali polecenie, aby skontrolować obiekty i sprawdzić, czy warunki pogodowe nie odbijają się negatywnie na ich podopiecznych. Lekarze powiatowi przeprowadzili 380 kontroli, zaś wojewódzcy – 29. Odkryli nieprawidłowości, takie jak zamarznięta woda do picia, nieocieplone budy, za niska temperatura w pomieszczeniach dla czworonogów czy uchybienia w procedurach szczepień; będą one usuwane w 49 obiektach.

Kontrole w boksach dla zwierząt, czy „na kawie u dyrektora”? Organizacje społeczne i wolontariusze jako watch dogs

Zarzuty, jakoby system jest dziurawy, a przepisy fikcyjne, odpierał też wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. - Nie zgadzam się z określeniem, które powstało w przestrzeni publicznej, że państwo polskie w tym zakresie nie działa. Otóż działa, proponuje rozwiązania, czego przykładem jest rządowy projekt ustawy o krajowym rejestrze psów i kotów – podkreślał. Przypomniał też, że organizacje społeczne również muszą poruszać się w granicach prawa.

Mec. Topczewska uważa jednak, że aby realnie poprawić kontrolę nad przestrzeganiem praw czworonogów, do urzędowych kontroli trzeba dopuścić organizacje społeczne (aby sprawdzić, czy „odbywają się w boksach dla zwierząt, czy na kawie u dyrektora”). A także wprowadzić obowiązkowy wolontariat, po to, by ochotnicy mieli szansę alarmować o ewentualnych nieprawidłowościach. Trzeba też zwiększyć kontrolę gmin i doprowadzić do tego, aby kierownikiem schroniska nie mogła zostać osoba, wobec której wszczęte zostało postępowanie karne, dotyczące znęcania się nad zwierzętami.