Aktualizacja: 02.02.2026 14:21 Publikacja: 02.02.2026 12:51
Były prezydent Andrzej Duda był pytany o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque, PAP/Adam Warżawa
W niedawnym wywiadzie dla Fox News prezydent USA Donald Trump bagatelizował wsparcie, na jakie Stany Zjednoczone mogłyby liczyć ze strony państw NATO. – Zawsze mówiłem: „Czy udzielą nam wsparcia, gdybyśmy ich kiedykolwiek potrzebowali?”. To naprawdę ostateczny test. I nie jestem tego pewien – powiedział. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nic nie prosiliśmy – dodał.
Trump stwierdził, że nie przekonuje go argument o tym, że europejscy sojusznicy wsparli Stany Zjednoczone podczas interwencji w Afganistanie. – Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu (...). Zrobili to. Trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu – powiedział.
Czytaj więcej
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do skierowanego do niego apelu przewodniczących...
Na słowa amerykańskiego prezydenta krytycznie zareagowali politycy z państw, które po zamachach z 11 września 2001 r., gdy Stany Zjednoczone jako pierwszy i jedyny do tej pory kraj odwołały się do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego o kolektywnej obronie, udzieliły USA wsparcia i przyłączyły się do operacji wymierzonej w talibów w Afganistanie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że słowa Trumpa są obraźliwe, zaś szef holenderskiej dyplomacji David van Weel uznał je za lekceważące.
W Polsce krytycznie do wypowiedzi prezydenta USA odnieśli się m.in. premier Donald Tusk oraz szef MSZ Radosław Sikorski, a prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że polscy żołnierze to bohaterowie, którzy zasługują na szacunek. Z kolei były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z RMF FM mówił, że Trump nikogo nie obraził i że nie widzi w jego słowach niczego, co uzasadniałoby słowo „przepraszam”.
W poniedziałek Duda został w Kanale Zero zapytany o swą opinię, że Trump nie musi przepraszać. – Donald Trump zawsze mówi z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i z punktu widzenia tego, kim jest, a jest dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych, reprezentuje interesy amerykańskich podatników i z punktu widzenia amerykańskich interesów mówi – odparł.
Czytaj więcej
„Czy uważa Pani/Pan dzisiejsze USA za wiarygodnego sojusznika Polski?” - takie pytanie zadaliśmy...
– Powiedziałem wtedy jasno i wyraźnie, kiedy to komentowałem, że jeżeli porównamy zaangażowanie i straty amerykańskie w Afganistanie, to żadne z państw, które uczestniczyły wspólnie z Amerykanami w tej antyterrorystycznej koalicji, nie może się pod względem strat, na szczęście, równać ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone straciły najwięcej żołnierzy i, jak rozumiem, z tego punktu widzenia prezydent Donald Trump mówi – dodał.
Byłemu prezydentowi przypomniano, że w Iraku poległo 22 polskich żołnierzy, a w Afganistanie – 44, zaś kilkuset odniosło obrażenia. Andrzej Duda nie zgodził się ze słowami prowadzącego rozmowę, że polscy żołnierze „walczyli dla Ameryki”. – Nigdy nie walczyli dla Ameryki. Walczyli w istocie w polskich interesach i chwała im za to – stwierdził.
Pytany w Kanale Zero, czy powiedziałby polskim żołnierzom, że w Afganistanie „trzymali się trochę z tyłu, z dala od pierwszej linii”, były prezydent odparł, że „zasadniczo ich zadaniem nie była obecność na pierwszej linii frontu”, a później Polacy „wykonywali misję o charakterze szkoleniowym, obserwacyjnym itd.”. Duda przekonywał, że straty, jakie Polska poniosła w związku z misjami w Iraku i Afganistanie, są szanowane oraz że wielokrotnie mówił o tym Donald Trump.
Czytaj więcej
– Nie szukaliśmy łatwych misji. Wchodziliśmy tam, gdzie było najbardziej niebezpiecznie. To było...
Zdaniem byłego prezydenta, Trump „miał jedno sformułowanie, którego wszyscy się czepiają”, a mówił „z amerykańskiego punktu widzenia”. – Jestem pragmatycznym politykiem i nie uważam, żeby należało tutaj oczekiwać jakichś wielkich przeprosin, tylko trzeba po prostu bronić swojego interesu – powiedział.
Andrzej Duda ocenił też, że w Polsce słowami Trumpa o żołnierzach „najbardziej dotknięci poczuli się ci, którzy jeszcze do niedawna wyzywali polskich żołnierzy” broniących granicy z Białorusią. – A ja uważam, że należy podchodzić do tego spokojnie i nie robić awantury i wielkiego halo z jednego zdania – oświadczył były prezydent, oceniając, że Donald Trump „nie obraził nikogo”.
Były prezydent został też w poniedziałek w Kanale Zero zapytany o stosunek polskich władz do Stanów Zjednoczonych i pozycję, jaką mają nad Wisłą amerykańscy ambasadorzy, a także o słowa jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. W październiku 2025 r. poseł PiS Dariusz Stefaniuk powiedział, że w 2021 r. Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną „lex TVN”, po telefonie od ówczesnej ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.
Czytaj więcej
- Jeśli mielibyśmy stałe miejsce w Radzie Pokoju i jeśli Rada faktycznie będzie pracowała, to war...
– Nie będę komentował słów gościa, który nie ma pojęcia o poważnej polityce. Przepraszam, z całym szacunkiem, zostawmy to na boku, dobrze? – odpowiedział były prezydent. Dodał, że nie wie, kto opowiadał Stefaniukowi „takie historie”. – Nie zajmujmy się ludźmi, którzy są żenujący – apelował.
Były prezydent przekonywał w wywiadzie, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są w interesie bezpieczeństwa Polski i w interesie polskiej gospodarki. – Uważam, że dziesięć lat mojej prezydentury to było skuteczne budowanie relacji polsko-amerykańskich – stwierdził.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Kanał Zero
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polska 2050 jest i pozostanie częścią koalicji 15 października – zadeklarowała nowa przewodnicząca Polski 2050 S...
Liczę na stabilizację i stabilność w koalicji do samego końca kadencji - mówił w rozmowie z TVN24 wiceminister o...
Tysiące Polaków, którzy sądzili, że od dawna są rozwiedzeni dowiadują się, że w świetle prawa nadal mogą pozosta...
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała faworyzowaną Paulinę Hennig-Kloskę i została przewodniczącą Polski 2050. Co...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas