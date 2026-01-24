Tego samego dnia prezydent USA w należącym do niego serwisie Truth Social zakwestionował solidarność sojuszników z NATO. „Może powinniśmy przetestować NATO: przywołać artykuł 5 i zmusić NATO, aby przybyło tu i chroniło naszą południową granicę przed dalszą inwazją nielegalnych imigrantów, uwalniając dużą liczbę patroli straży granicznej do realizacji innych zadań” – napisał.

Po zamachach z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone jako pierwszy i jedyny do tej pory kraj odwołały się do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego o kolektywnej obronie. Europejscy sojusznicy udzielili wówczas USA wsparcia i przyłączyli się do operacji wymierzonej w talibów w Afganistanie. W trwającym 20 lat konflikcie zginęło ponad 3500 żołnierzy NATO, najwięcej z USA (ponad 2,4 tys.) i Wielkiej Brytanii (ponad 450). W Afganistanie ginęli także Polacy – 43 żołnierzy i cywil. W 2008 r. Polska przejęła odpowiedzialność za bezpieczeństwo w prowincji Ghazni.

Fala krytyki po słowach Donalda Trumpa o wsparciu NATO w Afganistanie

Słowa Trumpa wywołały falę negatywnych komentarzy. – Uważam, że wypowiedzi prezydenta Trumpa są obraźliwe i, szczerze mówiąc, szokujące. Nie jestem zaskoczony, że wywołały tak wielki ból bliskich tych, którzy zginęli lub zostali ranni – powiedział w rozmowie z dziennikarzami premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel potępił słowa Trumpa na temat Afganistanu, nazywając je nieprawdziwymi i lekceważącymi.

Na wypowiedź prezydenta USA zareagowali też przedstawiciele polskich władz. „Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” – napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w Afganistanie poległo 43 polskich żołnierzy, a w Iraku 23. – Polska tym dowodem – krwią, życiem i zdrowiem swoich żołnierzy – dała dowód lojalności. Chciałbym, żeby wobec tego był powszechny szacunek, tak jak my szanujemy każdego żołnierza sojuszniczego na czele z żołnierzem amerykańskim stacjonującym w Polsce, żołnierzem amerykańskim, który oddaje życie w różnych miejscach, abyśmy byli bezpieczniejsi. Wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy amerykańskich, wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy natowskich, sojuszniczych – dodał, podkreślając, że Polska jest „żelaznym sojusznikiem”.