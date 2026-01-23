- Kiedy był uruchomiony artykuł 5 po zamachach na World Trade Center, Polska była gotowa i udzielała wsparcia i pomocy. Jest żelaznym sojusznikiem, co często potwierdzają nasi amerykańscy partnerzy – mówił wicepremier i minister obrony. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i 1 ratownik medyczny, a w Iraku – 23 żołnierzy. Jak dodał 860 polskich żołnierzy zostało poszkodowanych w tych misjach.

Reklama Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz: Domagam się szacunku wobec weteranów Wojska Polskiego

- Polska dzisiaj desygnuje swoich żołnierzy do misji ONZ-owskich w Libanie, do misji NATO-wskich w Iraku i na Bliskim Wschodzie, do stabilizacji w Kosowie, Bośni i Hercegowinie. Desygnuje ich w ramach Sojuszu, w ramach naszej odpowiedzialności, w ramach UE. 43 żołnierzy zginęło w Afganistanie, 23 żołnierzy zginęło w Iraku – powtórzył Kosiniak-Kamysz.

- Polska tym dowodem: krwi, życia i zdrowia swoich żołnierzy dała dowód lojalności. Chciałbym, żeby wobec tego był powszechny szacunek, tak jak my szanujemy każdego żołnierza sojuszniczego na czele z żołnierzem amerykańskim stacjonującym w Polsce, żołnierzem amerykańskim, który oddaje życie w różnych miejscach, abyśmy byli bezpieczniejsi. Wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy amerykańskich, wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy natowskich, sojuszniczych - kontynuował.