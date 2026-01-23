Aktualizacja: 23.01.2026 13:52 Publikacja: 23.01.2026 13:46
Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Trump
- Kiedy był uruchomiony artykuł 5 po zamachach na World Trade Center, Polska była gotowa i udzielała wsparcia i pomocy. Jest żelaznym sojusznikiem, co często potwierdzają nasi amerykańscy partnerzy – mówił wicepremier i minister obrony. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i 1 ratownik medyczny, a w Iraku – 23 żołnierzy. Jak dodał 860 polskich żołnierzy zostało poszkodowanych w tych misjach.
- Polska dzisiaj desygnuje swoich żołnierzy do misji ONZ-owskich w Libanie, do misji NATO-wskich w Iraku i na Bliskim Wschodzie, do stabilizacji w Kosowie, Bośni i Hercegowinie. Desygnuje ich w ramach Sojuszu, w ramach naszej odpowiedzialności, w ramach UE. 43 żołnierzy zginęło w Afganistanie, 23 żołnierzy zginęło w Iraku – powtórzył Kosiniak-Kamysz.
- Polska tym dowodem: krwi, życia i zdrowia swoich żołnierzy dała dowód lojalności. Chciałbym, żeby wobec tego był powszechny szacunek, tak jak my szanujemy każdego żołnierza sojuszniczego na czele z żołnierzem amerykańskim stacjonującym w Polsce, żołnierzem amerykańskim, który oddaje życie w różnych miejscach, abyśmy byli bezpieczniejsi. Wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy amerykańskich, wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy natowskich, sojuszniczych - kontynuował.
- Domagam się i oczekuję powszechnego szacunku wobec weteranów Wojska Polskiego, misji zagranicznych, którzy udowodnili jak pięknie potrafią służyć ojczyźnie i naszym zobowiązaniom sojuszniczym – podsumował.
„Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę. Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni” - napisał wcześniej w serwisie X Kosiniak-Kamysz.
Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza była reakcją na słowa Donalda Trumpa, który w rozmowie z Fox Business mówił, że nie przekonuje go argument o tym, że europejscy sojusznicy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. - Zrobili to. Trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu – stwierdził.
Wcześniej w czasie przemówienia wygłoszonego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent USA wyrażał wątpliwość, czy sojusznicy USA z NATO przyszliby Stanom Zjednoczonym na pomoc, choć – jak zapewniał – USA są lojalnym sojusznikiem. W czwartek, w serwisie Truth Social, Trump znów zakwestionował solidarność sojuszników z NATO pisząc: „może powinniśmy przetestować NATO: przywołać artykuł 5 i zmusić NATO, aby przybyło tu i chroniło naszą południową granicę przed dalszą inwazją nielegalnych imigrantów, uwalniając dużą liczbę patroli straży granicznej do realizacji innych zadań”.
Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego o kolektywnej obronie zastosowano tylko raz w historii Sojuszu – po ataku Al-Kaidy na terytorium USA z 11 września 2001 roku. Europejscy sojusznicy udzielili wówczas wsparcia Stanom Zjednoczonym i przyłączyli się do będącej następstwem tego ataku operacji wymierzonej w talibów w Afganistanie.
