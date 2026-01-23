Rzeczpospolita
Karol Nawrocki zareagował na słowa Donalda Trumpa ws. żołnierzy w Afganistanie

„Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę” – napisał prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że sojusznicy USA w NATO walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze „trzymali się z dala od linii frontu”.

Publikacja: 23.01.2026 23:24

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Piotr Nowak

Ada Michalak

Donald Trump w rozmowie z Fox Business powiedział, że nie przekonuje go argument o tym, że europejscy sojusznicy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki.

Donald Trump
Komentarze
Marek Kozubal: Afgańskie piekło. Prezydent Donald Trump nie ma szacunku dla swoich żołnierzy

Nawrocki: Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie

– Zrobili to. Trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu – stwierdził Donald Trump, mówiąc o europejskich sojusznikach, którzy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. Zgodnie z zasadą zbiorowej obrony NATO, zapisaną w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, atak na jedno państwo członkowskie jest uznawany za atak na cały Sojusz. Artykuł ten został uruchomiony tylko raz w historii NATO – po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji państwa sojusznicze wzięły udział w wieloletnich działaniach wojennych właśnie w Afganistanie.

Wcześniej – w czasie przemówienia wygłoszonego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos – prezydent USA wyrażał wątpliwość, czy sojusznicy USA z NATO przyszliby Stanom Zjednoczonym na pomoc, choć – jak zapewniał – Stany Zjednoczone są lojalnym sojusznikiem. W czwartek, w serwisie Truth Social, Trump znów zakwestionował zaś solidarność sojuszników z NATO, pisząc: „może powinniśmy przetestować NATO: przywołać artykuł 5 i zmusić NATO, aby przybyło tu i chroniło naszą południową granicę przed dalszą inwazją nielegalnych imigrantów, uwalniając dużą liczbę patroli straży granicznej do realizacji innych zadań”.

Prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do słów Trumpa, zaznaczył, że „nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie polski prezydent we wpisie – opublikowanym zarówno w języku polskim, jak i angielskim – w serwisie X.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz
Polityka
Trump obraził polskich żołnierzy walczących w Afganistanie? Przydacz: To nie może ich dotyczyć

Tusk i Sikorski oburzeni słowami Trumpa ws. żołnierzy w Afganistanie 

Wcześniej do sprawy odnieśli się także między innymi premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski. 

„22 grudnia 2011 r. w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi” – napisał szef rządu na platformie X.

„Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ. Prowincja Ghazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw. Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy” – podkreślił natomiast Radosław Sikorski.

Źródło: rp.pl

