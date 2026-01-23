W Afganistanie poległo 457 brytyjskich żołnierzy. Fala krytyki po słowach Trumpa

W Wielkiej Brytanii – która w ciągu dwóch dekad walk w Afganistanie straciła 457 żołnierzy – reakcja na słowa prezydenta USA wśród tamtejszych polityków jest jednoznacznie krytyczna. Premier Keir Starmer – zazwyczaj unikający otwartego krytykowania prezydenta Stanów Zjednoczonych – nazwał wypowiedź polityka „obraźliwą i oburzającą”. – Nie dziwi mnie, że te słowa spowodowały tak wielki ból – powiedział Starmer. Zapytany o to, czy Donald Trump powinien przeprosić, dodał: „Gdybym ja w ten sposób się przejęzyczył albo wypowiedział takie słowa, z pewnością bym przeprosił”.

Wcześniej brytyjski minister obrony John Healey odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Jak zauważył polityk, Wielka Brytania oraz inni sojusznicy NATO „odpowiedzieli na wezwanie Stanów Zjednoczonych”. Zgodnie z zasadą zbiorowej obrony NATO, zapisaną w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, atak na jedno państwo członkowskie jest uznawany za atak na cały Sojusz. Artykuł ten został uruchomiony tylko raz w historii NATO – po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r.. w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji państwa sojusznicze, w tym Wielka Brytania, wzięły udział w wieloletnich działaniach wojennych w Afganistanie.

„Wielka Brytania i sojusznicy z NATO odpowiedzieli na apel USA. Ponad 450 brytyjskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie. Ci żołnierze powinni być zapamiętani takimi, jakimi byli: bohaterami, którzy oddali życie w służbie naszego narodu” – napisał Healey.

Do krytyki dołączyła również Kemi Badenoch, liderka głównej opozycyjnej Partii Konserwatywnej. W swoim wpisie w mediach społecznościowych nazwała słowa Donalda Trumpa „kompletną bzdurą”. „Brytyjskie, kanadyjskie i natowskie wojska walczyły i ginęły ramię w ramię z USA przez 20 lat. To jest fakt, a nie opinia. Ich poświęcenie zasługuje na szacunek, a nie na deprecjonowanie” – podkreśliła.