Strategia głosi, że głównym priorytetem Pentagonu będzie obrona Stanów Zjednoczonych. „Zabezpieczymy granice i podejścia morskie Ameryki oraz będziemy bronić nieba naszego kraju poprzez Złotą Kopułę i ponowne skupienie się na zwalczaniu zagrożeń ze strony powietrznych systemów bezzałogowych” – czytamy. Amerykanie mają aktywnie bronić swych interesów na terenie całej półkuli zachodniej. W tekście zapowiedziano, że amerykańskiemu wojsku oraz sektorowi handlowemu zapewniony zostanie dostęp do kluczowych terenów, „zwłaszcza Kanału Panamskiego, Zatoki Amerykańskiej (Meksykańskiej – red.) oraz Grenlandii”.

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz obrony USA Pete Hegseth Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Pentagon zapowiada utrzymanie doktryny Monroe'a

Amerykanie zapowiedzieli, że będą „w dobrej wierze” współpracować z sąsiadami, w tym Kanadą i państwami Ameryki Środkowej i Południowej. „Ale zadbamy, aby szanowali oni nasze wspólne interesy i wypełniali swoją część obowiązków w ich obronie” – zaznaczyli. Strategia wskazuje na uzupełnienie doktryny Monroe'a przez Donalda Trumpa. „Zadbamy o to, aby doktryna Monroe’a została utrzymana w naszych czasach” – dodano, odnosząc się do XIX-wiecznej doktryny polityki zagranicznej, która zakłada, że strefa wpływów USA rozciąga się na całą półkulę zachodnią.

Według dokumentu, celem Pentagonu ma być też „odstraszanie Chin w regionie Indo-Pacyfiku poprzez siłę, nie konfrontację”. „Prezydent Trump dąży do stabilnego pokoju, uczciwego handlu i pełnych szacunku stosunków z Chinami” – czytamy. „Nasz cel jest jasny: uniemożliwić komukolwiek, w tym Chinom, uzyskanie dominacji nad nami lub naszymi sojusznikami” – dodano. Amerykanie zaznaczyli, że nie dążą do upokorzenia Chin.

Amerykanie chcą, żeby sojusznicy USA przejęli inicjatywę w Europie

Trzeci priorytet Stanów Zjednoczonych, przedstawiony w Strategii Obrony Narodowej, to zwiększenie udziału sojuszników w realizowaniu zadań. Pentagon oświadczył, że strategia nie polega na izolacji, lecz na „skoncentrowanym zaangażowaniu za granicą, z wyraźnym nastawieniem na realizowanie konkretnych, praktycznych interesów Amerykanów”. „Podczas gdy Departament słusznie priorytetowo traktuje obronę ojczyzny i odstraszanie Chin, inne zagrożenia będą istnieć, a nasi sojusznicy będą niezbędni, aby stawić im czoła. Nasi sojusznicy będą robić to nie jako przysługę dla nas, ale dla własnych interesów” – czytamy.