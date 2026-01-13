Rzeczpospolita
Mieści się w plecaku. Czy wywołuje syndrom hawański? Pentagon testuje tajemnicze urządzenie

Departament Obrony USA przez ponad rok testował kupione w ramach tajnej operacji urządzenie, które może odpowiadać za serię tajemniczych dolegliwości, nazywanych syndromem hawańskim, na które uskarżali się amerykańscy dyplomaci i członkowie ich rodzin – poinformowało CNN.

Publikacja: 13.01.2026 13:37

Ambasada USA w Hawanie. To tu po raz pierwszy zaobserwowano przypadłość, nazywaną syndromem hawański

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Amerykańska stacja powołała się na cztery źródła zaznajomione ze sprawą. Według jej informacji, urządzenie zostało kupione przez Homeland Security Investigations (HSI), wydział Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.

W tekście czytamy, że transakcji dokonano pod koniec kadencji prezydenta Joe Bidena. Według dwóch informatorów stacji, skorzystano z funduszy Departamentu Obrony, a cena urządzenia była ośmiocyfrowa (rozmówcy CNN nie sprecyzowali, czy cena zakupu była bliższa 10, czy 99 mln dol.).

Czytaj więcej

Jako pierwsi na dziwne problemy zdrowotne skarżyli się w 2016 r. pracownicy amerykańskiej ambasady n
Plus Minus
Syndrom hawański. Tajemnicza choroba dyplomatów

Amerykanie dysponują urządzeniem, które może wywoływać syndrom hawański?

Nie wiadomo, od kogo i gdzie zakupiono sprzęt, nie wiadomo także, w jaki sposób amerykańskie władze dowiedziały się o jego istnieniu. „Urządzenie jest wciąż badane i trwa debata – a w pewnych kręgach rządowych panuje sceptycyzm – na temat jego związku z kilkudziesięcioma przypadkami anomalii zdrowotnych, które pozostają oficjalnie niewyjaśnione” – podało CNN. Redakcja zaznaczyła, że zwróciła się z prośbą o komentarz m.in. do Pentagonu i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. CIA odmówiło komentarza.

Według jednego ze źródeł CNN, kupione przez HSI urządzenie emituje impulsowe fale radiowe, które według niektórych naukowców mogły być przyczyną dolegliwości określanych mianem syndromu hawańskiego. Rozmówca stacji dodał, że choć urządzenie nie jest w całości pochodzenia rosyjskiego, to zawiera rosyjskie elementy. Inny informator przekazał, że urządzenie jest przenośne i mieści się w plecaku.

Tajemnica syndromu hawańskiego

Wystąpienie syndromu hawańskiego po raz pierwszy stwierdzono pod koniec 2016 r. w Hawanie, gdzie na tajemnicze schorzenie zaczęli uskarżać się dyplomaci ambasady USA na Kubie. Symptomy obejmowały dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia, problemy z pamięcią i utrzymaniem równowagi, bóle głowy oraz mdłości.

Czytaj więcej

Siedziba CIA
Społeczeństwo
Tajemnicza choroba u agenta CIA po wizycie w Indiach

Niektórzy dyplomaci donosili, że czuli, jakby uderzył w nich niewidzialny wybuch. Później podobne przypadki zaczęli zgłaszać amerykańscy dyplomaci i pracownicy wywiadu przebywający na placówkach w innych krajach na różnych kontynentach. Od lat walczą oni o to, by amerykańskie władze rozwiązały zagadkę syndromu hawańskiego i ustaliły przyczynę zjawiska. W przypadku części poszkodowanych objawy były na tyle poważne, że wymuszały przejście na emeryturę.

W 2018 r. NBC News podało, iż wywiad USA podejrzewa, że syndrom hawański to efekt celowych działań Rosji, wymierzonych w amerykańskich dyplomatów i oficerów wywiadu, jednak w następnych latach nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej tezy. W raporcie z 2020 r. amerykańska Narodowa Akademia Nauk informowała, że uszkodzenia mózgu zaobserwowane u niektórych Amerykanów dotkniętych syndromem hawańskim mogą być efektem bezpośredniego użycia wobec nich energii mikrofalowej, nad którą prace miała prowadzić Rosja.

Co powoduje syndrom hawański?

Eksperci analizujący symptomy, które wystąpiły u 40 pracowników Departamentu Stanu i innych agencji rządowych stwierdzili, że podobne przypadki nie były wcześniej opisywane w literaturze medycznej. Przedstawiciele amerykańskich władz zastrzegali jednak, iż nie ma pewności, czy wystąpienie tajemniczego schorzenia jest efektem celowych działań czy nawet działań człowieka.

Czytaj więcej

Ambasada USA w Hawanie
Społeczeństwo
Syndrom hawański. Choroba mniej tajemnicza
W 2022 r. CIA wykluczyła, by syndrom hawański był wynikiem „ogólnoświatowej kampanii” prowadzonej przez siły obce. Eksperci powołani przez amerykański wywiad uznali, że syndrom hawański mógł być wywołany przez impulsową energię elektromagnetyczną lub ultradźwiękową. Ocenili przy tym, że objawy dotąd nieokreślonego zespołu chorobowego, jaki dotyczył niewielkiej grupy poszkodowanych, są „autentyczne i przekonujące”.

Źródło: rp.pl / CNN

Służby Mundurowe Wojsko Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Organizacje Pentagon
