05:32 Kreml: Rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym są zawieszone

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z agencją „Izwiestia” poinformował, że rozmowy pokojowe prowadzone w formacie trójstronnym z udziałem USA, Ukrainy i Rosji są obecnie zawieszone. Jednocześnie zapewnił, że Rosja nadal będzie pozostawać w kontakcie z Ukrainą w sprawie wymiany jeńców i zwracania przez strony konfliktu drugiej stronie ciał jej poległych żołnierzy.

04:39 W nocy ukraińskie drony atakowały Odessę

W ataku na miasto ranne zostały trzy osoby, uszkodzone zostały budynki mieszkalne – informuje mer Odessy Serhij Łysak. Atak wywołał kilka pożarów, które zostały już ugaszone. Ranne zostały co najmniej trzy osoby – dwie z nich hospitalizowano.

04:35 Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy przeprowadziły udany atak na rosyjską stację do walki radioelektronicznej w obwodzie zaporoskim

Atak mieli przeprowadzić operatorzy z 413 Pułku Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowana stacja to system walki elektronicznej R-330Ż Żytiel. Stacja służy do zakłócania kanałów komunikacji dronów i innych statków powietrznych na odległość do 25 km. Zaatakowana przez Ukraińców stacja znajdowała się ok. 30 km od linii frontu. Koszt jednego zestawu R-330Ż Żytiel to - jak podają Ukraińcy - ok. 10 milionów dolarów.

04:30 Wiceszef MSZ Rosji: Nasze stanowisko ws. zakończenia wojny z Ukrainą się nie zmienia

W rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” wiceszef MSZ Rosji Michaił Gałuzin podkreślił, że zasady porozumienia ws. Ukrainy, wyrażane wcześniej przez Władimira Putina, są w pełni wyrażane w czasie kontaktów strony rosyjskiej z zainteresowanymi krajami. - Nasze stanowisko jest fundamentalne i w pełni wyrażane przez stronę rosyjską Stanom Zjednoczonym i Ukrainie – mówił Gałuzin. Rosja konsekwentnie domaga się przede wszystkim uznania jej podbojów na Ukrainie, a także wycofania ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części Donbasu.

04:28 Fragmenty strąconego drona spadły na podwórze wielopiętrowego budynku mieszkalnego w jednej z dzielnic Krasnodaru

W ataku nikt nie ucierpiał - informują lokalne władze. Uszkodzone zostały okna w dwóch budynkach i samochody zaparkowane przed budynkami.

04:26 W nocy ukraińskie drony atakowały dzielnicę przemysłową w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim

Władze informowały o aktywności obrony przeciwlotniczej w rejonie miasta. W Niewinnomyssku znajdują się zakłady azotowe, które były już celem ataku ukraińskich dronów 13 marca.

04:22 Jedna ofiara śmiertelna ataku ukraińskich dronów na okupowany Sewastopol

Stojący na czele władz okupacyjnych Sewastopola Michaił Razwożajew poinformował, że w ataku dronów na miasto zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Ofiara w momencie ataku znajdowała się na terenie budynku mieszkalnego w kompleksie ogródków działkowych – wynika z informacji przekazanych przez Razwożajewa. Łącznie w nocy nad Sewastopolem strącono 27 ukraińskich dronów.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1484 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1484 dniu wojny Foto: PAP

04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: