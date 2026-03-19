Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z agencją „Izwiestia” poinformował, że rozmowy pokojowe prowadzone w formacie trójstronnym z udziałem USA, Ukrainy i Rosji są obecnie zawieszone. Jednocześnie zapewnił, że Rosja nadal będzie pozostawać w kontakcie z Ukrainą w sprawie wymiany jeńców i zwracania przez strony konfliktu drugiej stronie ciał jej poległych żołnierzy.
W ataku na miasto ranne zostały trzy osoby, uszkodzone zostały budynki mieszkalne – informuje mer Odessy Serhij Łysak. Atak wywołał kilka pożarów, które zostały już ugaszone. Ranne zostały co najmniej trzy osoby – dwie z nich hospitalizowano.
Atak mieli przeprowadzić operatorzy z 413 Pułku Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowana stacja to system walki elektronicznej R-330Ż Żytiel. Stacja służy do zakłócania kanałów komunikacji dronów i innych statków powietrznych na odległość do 25 km. Zaatakowana przez Ukraińców stacja znajdowała się ok. 30 km od linii frontu. Koszt jednego zestawu R-330Ż Żytiel to - jak podają Ukraińcy - ok. 10 milionów dolarów.
W rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” wiceszef MSZ Rosji Michaił Gałuzin podkreślił, że zasady porozumienia ws. Ukrainy, wyrażane wcześniej przez Władimira Putina, są w pełni wyrażane w czasie kontaktów strony rosyjskiej z zainteresowanymi krajami. - Nasze stanowisko jest fundamentalne i w pełni wyrażane przez stronę rosyjską Stanom Zjednoczonym i Ukrainie – mówił Gałuzin. Rosja konsekwentnie domaga się przede wszystkim uznania jej podbojów na Ukrainie, a także wycofania ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części Donbasu.
W ataku nikt nie ucierpiał - informują lokalne władze. Uszkodzone zostały okna w dwóch budynkach i samochody zaparkowane przed budynkami.
Władze informowały o aktywności obrony przeciwlotniczej w rejonie miasta. W Niewinnomyssku znajdują się zakłady azotowe, które były już celem ataku ukraińskich dronów 13 marca.
Stojący na czele władz okupacyjnych Sewastopola Michaił Razwożajew poinformował, że w ataku dronów na miasto zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Ofiara w momencie ataku znajdowała się na terenie budynku mieszkalnego w kompleksie ogródków działkowych – wynika z informacji przekazanych przez Razwożajewa. Łącznie w nocy nad Sewastopolem strącono 27 ukraińskich dronów.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1484 dniu wojny
