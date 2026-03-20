04:50 Ukraińcy: Rosjanie planują sprowadzić ponad milion nowych mieszkańców do obwodu donieckiego

O takich planach informuje Petro Andriuszczenko, dyrektor Centrum Studiów nad Okupacją, który powołuje się na doniesienia ruchu oporu z okupowanego Mariupola. Z informacji przekazywanych przez Andriuszczenkę wynika, że Rosjanie zatwierdzili „generalny plan rozwoju dla miast” w okupowanym obwodzie donieckim, który przewiduje, że do 2045 roku w Doniecku Makijwce, Horłówce, Sniżnym, Jenakijewie i Starobeszewie ma mieszkać 2,26 mln ludzi. "To wygląda jak wskaźnik polityczny, nie demograficzny" - podkreśla dyrektor Centrum Studiów nad Okupacją. Przed 2014 roku we wszystkich tych miastach mieszkało łącznie 1,7 mln ludzi. Obecnie liczba ich ludności to 900 tysięcy - 1,1 mln. „Rosyjski plan przewiduje niemal podwojenie tej populacji. To jest możliwe tylko przez masowe przesiedlenia Rosjan albo administracyjną rejestrację mieszkańców (czyli dopisanie do rejestrów mieszkańców osób, które w rzeczywistości nie mieszkają w tych miastach - red.)” - przekonuje Andriuszczenko.

04:48 Operatorzy dronów z Gwardii Narodowej Ukrainy przeprowadzili operację specjalną, w czasie której zniszczyli sześć rosyjskich wyrzutni rakiet (WIDEO)

Do ataku doszło na pokrowskim odcinku frontu. Zniszczonych zostało sześć wyrzutni BM-21 Grad. Gwardia Narodowa publikuje nagranie ilustrujące udaną operację.

04:46 W nocy rosyjskie drony zaatakowały Charków

O ataku poinformował mer miasta Ihor Terechow. Celem ataku był rejon szewczenkowski. Dron miał tam uderzyć w pobliżu instytucji edukacyjnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.

04:41 Ukraińcy: Moskwa odczuwa skutki naszych ataków na cele w głębi Rosji

Andrij Kowalenko, szef Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, na swoim kanale w serwisie Telegram napisał, że w wyniku ataków Ukraińców na cele w głębi Rosji Rosjanie zaczynają odczuwać problemy z produkcją różnego rodzaju amunicji, w tym pocisków rakietowych. Kowalenko podkreślił, że w ciągu miesiąca Ukraińcy z powodzeniem zaatakowali co najmniej pięć zakładów chemicznych. Ucierpiały też zakłady produkujące elektronikę na potrzeby pocisków takich jak Iskander czy Oriesznik. „Wszystko to wpływa na logistykę produkcji, dostawy na front i krzyżuje rosyjskie plany” - napisał Kowalenko na swoim kanale w serwisie Telegram.

04:39 Rosja nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej ewentualnego udziału w Radzie Pokoju stworzonej przez Donalda Trumpa

Taką informację przekazał w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rada Pokoju formalnie powstała w styczniu, na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rosja została do niej zaproszona przez Trumpa, ale nie znalazła się wśród państw-założycieli.

04:38 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o wstrzymaniu działania lotnisk w Wołgogradzie i Gelendżyku.

04:34 Rosyjska fregata Admirał Gołowko ćwiczyła zwalczanie okrętów podwodnych na Morzu Barentsa

Elementem ćwiczeń było wystrzelenie nieuzbrojonej torpedy przeznaczonej do zwalczania okrętów podwodnych przeciwko celowi pozorującemu okręt podwodny przeciwnika. Rosyjska Flota Północna poinformowała, że ćwiczenia zakończyły się sukcesem.

04:32 Rosjanie informują o odparciu ataku ukraińskich dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował o zniszczeniu kilku ukraińskich dronów nad rejonem szołochowskim. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.

04:31 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1485 dniu wojny

