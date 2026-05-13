„Dzięki narzędziom cyfrowym i zintegrowanym usługom mobilności Europejczycy będą mogli jednym kliknięciem planować, porównywać i kupować podróże z wykorzystaniem różnych środków transportu przez granice, korzystając jednocześnie z silniejszych praw pasażerów kolei, większej przejrzystości i lepszej ochrony na każdym etapie podróży” - zapowiedział Apostolos Tzitzikostas, komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki.
Komisja Europejska chce usprawnić połączenia kolejowe w Europie, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla związaną z transportem lotniczym. Przeszkodą jest jednak rozdrobniona i podzielona na systemy krajowe sieć kolejowa. Pasażerowie muszą kupować pojedyncze bilety u różnych operatorów, aby zorganizować podróż obejmującą kilka krajów.
Dlatego KE chce wprowadzić możliwość zakupu biletów na całą podróż przez dwa lub więcej krajów Europy w ramach jednej transakcji (jeden bilet). Sprzedaż miałaby się odbywać na specjalnych platformach internetowych, na których spółki kolejowe z całego kontynentu udostępniałyby całą swoją ofertę. Pakiet będzie obejmował również przejazdy różnymi środkami transportu – od promów po autokary.
Projekt zakłada także, że internetowe platformy sprzedaży biletów z udziałem w rynku przekraczającym 50 proc. będą musiały przy rezerwacji wyświetlać wszystkie dostępne opcje – również oferty konkurencji. Dodatkowo przewoźnicy kolejowi będą musieli udostępniać bilety w sprzedaży online co najmniej pięć miesięcy przed podróżą.
Oprócz łatwiejszej rezerwacji nowy pakiet pasażerski ma zapewnić lepszą ochronę praw pasażerów. Będą oni mieli prawo do odszkodowania, jeśli nie zdążą na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu – nawet gdy poszczególne odcinki podróży obsługują różne spółki kolejowe. Zgodnie z nowymi przepisami firma odpowiedzialna za opóźnienie będzie musiała zmienić trasę podróży do miejsca docelowego bez płacenia za nowy bilet lub zwrócić podróżnym poniesione przez nich koszty, a także zapewnić im pomoc, w tym nocleg i wyżywienie, jeśli będzie to konieczne.
Komisja Europejska przekaże swój projekt Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, gdzie zostanie on przeanalizowany i zatwierdzony w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.
Opracowanie sprawnych systemów rezerwacji i sprzedaży biletów będzie wymagało od państw członkowskich przyspieszenia wdrażania przepisów dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych dotyczących udostępniania danych o transporcie multimodalnym w krajowych punktach dostępu.
