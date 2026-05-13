W swoim piśmie Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraziła głębokie zaniepokojenie niepodjęciem do chwili obecnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację art. 108 Prawa o prokuraturze dotyczącego wysokości wynagrodzenia prokuratora delegowanego do wyższej jednostki organizacyjnej, w sposób harmonizujący go z analogiczną regulacją dotyczącą wynagrodzenia delegowanego sędziego.

Związkowcy wyjaśniają, iż obecnie sędzia delegowany do innego sądu otrzymuje dodatek z tytułu delegowania w wysokości 12,5 proc. podstawy zasadniczego wynagrodzenia sędziego, a po upływie sześciu miesięcy delegowania w wysokości 20 proc. tej podstawy. Tymczasem prokurator dopiero po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, a jeżeli na zajmowanym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej lub wyższej stawce, uzyskuje prawo do wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w Prokura
Resort Waldemara Żurka planuje podwyżki w prokuraturach

„Obniżenie statusu prokuratury i prokuratorów podważa zaufanie do państwa”

Jak zauważono w piśmie, „pragmatyki sędziowska i prokuratorska w sposób odmienny kształtują wynagrodzenie sędziego delegowanego i prokuratora delegowanego z oczywistym pokrzywdzeniem tej ostatniej grupy, albowiem sędzia delegowany otrzymuje wynagrodzenie wyższe (20 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego bywa większe niż wyższa stawka awansowa dla prokuratorów z większym stażem pracy), a ponadto przysługuje ono, chociaż w niższej wysokości, już od pierwszego dnia delegacji sędziego, podczas gdy prokurator delegowany w okresie sześciu pierwszych miesięcy nie otrzymuje w ogóle wynagrodzenia w wyższym wymiarze”.

Zdaniem związkowców przedstawiona dysproporcja w wynagradzaniu sędziów i prokuratorów „wpisuje się w szereg podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu obniżenie statusu prokuratury i prokuratorów, co w konsekwencji podważa zaufanie do państwa i jego organów”. Tymczasem w opinii Rady Głównej ZZPiPR RP, „założenia leżące u podstaw takich działań, w szczególności w obliczu aktualnej sytuacji międzynarodowej i zagrożeń zewnętrznych, winny w ocenie Rady ulec reasumpcji i zostać ukształtowane w oparciu o realny interes państwa i jego obywateli, z uwzględnieniem istoty zadań prokuratury, jej roli i miejsca w systemie ochrony prawnej oraz elementów, które wzmacniają jej niezależność i apolityczność, a nie je osłabiają”.

W piśmie Rada postuluje podjęcie działań, które zagwarantują delegowanym prokuratorom prawo do wynagrodzenia na poziomie nie mniejszym niż sędziom delegowanym do innych sądów.

Ponad 60 proc. asystentów prokuratorów, czyli ok. 900 osób, rozważa odejście z prokuratury w ciągu n
Chcą odejść z pracy w prokuraturach. „Kolega w Żabce zarabia więcej”