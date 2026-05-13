W swoim piśmie Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraziła głębokie zaniepokojenie niepodjęciem do chwili obecnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację art. 108 Prawa o prokuraturze dotyczącego wysokości wynagrodzenia prokuratora delegowanego do wyższej jednostki organizacyjnej, w sposób harmonizujący go z analogiczną regulacją dotyczącą wynagrodzenia delegowanego sędziego.

Związkowcy wyjaśniają, iż obecnie sędzia delegowany do innego sądu otrzymuje dodatek z tytułu delegowania w wysokości 12,5 proc. podstawy zasadniczego wynagrodzenia sędziego, a po upływie sześciu miesięcy delegowania w wysokości 20 proc. tej podstawy. Tymczasem prokurator dopiero po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, a jeżeli na zajmowanym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej lub wyższej stawce, uzyskuje prawo do wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej.

„Obniżenie statusu prokuratury i prokuratorów podważa zaufanie do państwa”

Jak zauważono w piśmie, „pragmatyki sędziowska i prokuratorska w sposób odmienny kształtują wynagrodzenie sędziego delegowanego i prokuratora delegowanego z oczywistym pokrzywdzeniem tej ostatniej grupy, albowiem sędzia delegowany otrzymuje wynagrodzenie wyższe (20 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego bywa większe niż wyższa stawka awansowa dla prokuratorów z większym stażem pracy), a ponadto przysługuje ono, chociaż w niższej wysokości, już od pierwszego dnia delegacji sędziego, podczas gdy prokurator delegowany w okresie sześciu pierwszych miesięcy nie otrzymuje w ogóle wynagrodzenia w wyższym wymiarze”.

Zdaniem związkowców przedstawiona dysproporcja w wynagradzaniu sędziów i prokuratorów „wpisuje się w szereg podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu obniżenie statusu prokuratury i prokuratorów, co w konsekwencji podważa zaufanie do państwa i jego organów”. Tymczasem w opinii Rady Głównej ZZPiPR RP, „założenia leżące u podstaw takich działań, w szczególności w obliczu aktualnej sytuacji międzynarodowej i zagrożeń zewnętrznych, winny w ocenie Rady ulec reasumpcji i zostać ukształtowane w oparciu o realny interes państwa i jego obywateli, z uwzględnieniem istoty zadań prokuratury, jej roli i miejsca w systemie ochrony prawnej oraz elementów, które wzmacniają jej niezależność i apolityczność, a nie je osłabiają”.

W piśmie Rada postuluje podjęcie działań, które zagwarantują delegowanym prokuratorom prawo do wynagrodzenia na poziomie nie mniejszym niż sędziom delegowanym do innych sądów.