Jak mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prof. Antoni Dudek, w Polsce Zbigniew Ziobro „mógłby odgrywać rolę męczennika”. Jednak zdaniem prof. Dudka, to również kłopot rządu Tuska, „ponieważ (premier) znaczną część swojej działalności przeznaczył na rozliczanie PiS–u i po trzech latach widać, że to słabo wychodzi”. To jednak „nie jest wydarzenie, które by zaciążyło jakoś istotnie na notowaniach Koalicji Obywatelskiej”. – Zdziwiłbym się, gdyby nagle Koalicja Obywatelska zaczęła słabnąć w sondażach z tego powodu, że Ziobrze udało się z Węgier uciec do Stanów Zjednoczonych – mówił prof. Dudek.

Reklama Reklama

Prof. Antoni Dudek: Sprawa jest zamknięta, moim zdaniem

– Nie przeceniałbym znaczenia tej sprawy ani dla polskiej polityki, ani dla relacji polsko-amerykańskich – mówił gość Jacka Nizinkiewicza. – Trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi związani w sposób strategiczny od wejścia do NATO w 1999 r. i ta zależność Polski od Stanów Zjednoczonych się pogłębia. (...) Sprawa Ziobry niczego istotnego tu nie zmieni, nie sprawi, że jakiś kontrakt zbrojeniowy zostanie zerwany, czy że jakaś część amerykańskich wojsk zostanie wycofana. Skończy się na tej nocie, którą minister (spraw zagranicznych) Radosław Sikorski wysłał do Departamentu Stanu, na którą Departament Stanu odpowiedział jak odpowiedział – idźcie na drzewo, bo to jest odpowiedź w tym stylu – mówił prof. Antoni Dudek.

Zdaniem politologa, jeśli rząd Donalda Tuska popełni błędy i będzie się przy każdej okazji domagał ekstradycji Zbigniewa Ziobry, to „oczywiście pogorszy to relacje polsko-amerykańskie”. – Donald Trump nie odda Ziobry, skoro osobiście podjął decyzję, żeby go wpuścić – zauważył Antoni Dudek. – Sprawa jest zamknięta, moim zdaniem – dodał.

Jak ucieczka Zbigniewa Ziobry wpłynie na polską politykę?

Pytany o to, czy polski wymiar sprawiedliwości zaskoczył wymiar sprawiedliwości „jak zima drogowców”, prof. Dudek zauważył, że rząd niewiele mógł zrobić, dopóki nie dokonała się zmiana władzy na Węgrzech. – A ta zmiana dopiero się dokonuje. To, że się zmienił premier, to nie oznacza, że pierwszym, najważniejszym zadaniem dla (Pétera) Magyara było wydanie pana Ziobry – zauważył.

– To nie jest sprawa aż tak ważna dla polskiej polityki. (...) Mamy znacznie poważniejsze sprawy. Dla mnie najistotniejsza sprawa, sprawa numer jeden dla polskiej polityki, to jak długo rządowi uda się utrzymywać regulowane ceny paliw i kiedy to tsunami gospodarcze, które się zaczyna w Azji, które wywołał Trump agresją przeciw Iranowi, dotrze do Europy i do Polski. To wydaje mi się stokroć ważniejsze od ucieczki pana Ziobry do Stanów Zjednoczonych – mówił gość Jacka Nizinkiewicza.

W odpowiedzi na pytanie o wpływ sprawy Zbigniewa Ziobry na wybory parlamentarne i notowania prezydenta Karola Nawrockiego, prof. Antoni Dudek stwierdził, że „ta sprawa będzie żyła jeszcze przez kilkanaście dni, dopóki nie przysłonią ją inne”, ale „nie wierzy”, że będzie miała wpływ na przyszłoroczne wybory lub Karol Nawrocki będzie miał straty wizerunkowe z tego powodu, że będzie unikał jasnej odpowiedzi.

- Sprawa jest oczywiście niewygodna dla relacji polsko-amerykańskich, to jest prawda. Bo zostaliśmy potraktowani przez Amerykanów lekceważąco. No, ale powiedzmy jasno, dzisiaj nie tylko nas Donald Trump traktuje lekceważąco, więc jesteśmy w dobrym towarzystwie – powiedział prof. Antoni Dudek.