O sprawie informuje portal Onet, który wskazuje, że przekazany ambasadzie USA w Warszawie dokument zostanie przesłany także do amerykańskiego Departamentu Stanu.

Polska wysłała notę do USA. Chodzi o przebywającego w tym kraju Zbigniewa Ziobrę

Jak wskazano, w piśmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało, że już w kwietniu Polska informowała o znaczeniu śledztw toczących się w Polsce wobec Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Wspomniano w nim też o ewentualnych konsekwencjach pomocy tym politykom.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wdzięczne za wskazanie w szczególności, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz daty wjazdu” – czytamy w nocie, cytowanej przez Onet.

Departament Stanu USA zabrał głos ws. Ziobry

Wcześniej informowaliśmy, że Departament Stanu USA zabrał głos po ujawnieniu, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie powoływali się na poufność danych wizowych, a polskie MSZ zapowiadało pytania do Waszyngtonu i Budapesztu o podstawę jego wyjazdu.

„Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat.” – przekazał Departament Stanu. Sprawy Ziobry nie skomentował wcześniej Biały Dom.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z PAP zapowiedział, że resort zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. – Przypominam, że wcześniej ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała, że Stany Zjednoczone nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. My, jako państwo, ograniczyliśmy (Ziobrze) możliwość wyjazdu ze Strefy Schengen, chociażby poprzez unieważnienie mu paszportów: krajowego i dyplomatycznego. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział.

Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych

Zbigniew Ziobro – były minister sprawiedliwości, poseł PiS – potwierdził w niedzielę na antenie Telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. – Poruszam się po USA już po raz trzeci. To niezwykle piękny kraj i najsilniejsza demokracja świata. To także nasz sojusznik wobec niebezpiecznego dziś świata. Myślę, że w USA warto bywać – mówił Ziobro.

– Przed sądem każdym chętnie stanę, niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym – stwierdził. – Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycji – proszę bardzo. Sam jako prokurator generalny pamiętam swoje boje w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi. To jest procedura wymagająca i proszę bardzo, panie ministrze. Gdyby ktoś miał wątpliwości dotyczące takiego patologicznego zaangażowania obecnie rządzących polityków, to pewnie dobrze byłoby przypomnieć chociażby słowa ministra sprawiedliwości, który opowiadał, jak przeciwników politycznych będzie przywoził z zagranicy w bagażniku samochodu i próbował przekonywać, że to jest normalne – dodał.