„Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości”” – przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

W komunikacie podano również, że kontynuowane są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak powiedział dziennikarzom, że śledczy zwrócą się do ambasady USA w Polsce z wnioskiem o informację, czy Zbigniew Ziobro otrzymał wizę, umożliwiającą wjazd do USA, na jakiej podstawie i czy z niej skorzystał. Pytania te dotyczyć mają też Marcina Romanowskiego, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Prok. Nowak stwierdził jednocześnie, że Ziobro nie mógł przekroczyć granicy z USA w standardowej procedurze, ponieważ nie posiada paszportu. Przypomnijmy, iż decyzję o unieważnieniu tego dokumentu podjął w grudniu ub.r. wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Zbigniew Ziobro w TV Republika: Myślę, że w USA warto bywać

W niedzielę 10 maja pojawiła się informacja, że Ziobro, który uzyskał azyl na Węgrzech, gdzie wyjechał w związku z zarzutami stawianymi mu przez polską prokuraturę w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, przybył do USA. Prokuratura stawia Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, za co grozi do 25 lat więzienia. Nowy premier Węgier, Péter Magyar, który w weekend przejął władzę na Węgrzech, zapowiedział, że wycofa ochronę przyznaną Ziobrze i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Wieczorem były minister sprawiedliwości wystąpił w TV Republika, potwierdzając, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. – Poruszam się po USA już po raz trzeci. To niezwykle piękny kraj i najsilniejsza demokracja świata. To także nasz sojusznik wobec niebezpiecznego dziś świata. Myślę, że w USA warto bywać – mówił.

Jak podał portal Onet, powołując się na własne ustalenia, Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę dla dziennikarza TV Republika, dzięki czemu mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sakiewicz, prezes zarządu oraz redaktor naczelny TV Republika, nie skomentował w rozmowie z portalem tych informacji, przekazując jedynie, że „dziś (w niedzielę, 10 maja) będzie informacja na ten temat”.

Z kolei z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że Zbigniew Ziobro wraz z żoną Patrycją Kotecką znalazł się w USA, ponieważ otrzymał wizę amerykańską, o przyznaniu której miał zadecydować osobiście Donald Trump przy sprzeciwie sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora USA w Polsce Toma Rose.