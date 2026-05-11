Na problem zwrócił uwagę były minister cyfryzacji w rządzie PiS, Janusz Cieszyński. "Nie działa Profil Zaufany" – przekazał na platformie X polityk. Dodał, że alternatywą jest wdrożona za czasów rządów jego ugrupowania możliwość logowania przez mObywatela.
Problemy ze stroną login.gov.pl potwierdzają też dane z serwisu Downdetector, które pokazują, że po godzinie 6.00 rano „wystrzeliła” w górę liczba zgłoszeń użytkowników.
Centralny Ośrodek Informatyki po godzinie 9.00 wydał komunikat o występowaniu chwilowych problemów z dostępem do Profilu Zaufanego. Oznacza to, że nie ma możliwości zalogowania się i uwierzytelniania tą metodą, a także korzystania z Podpisu Zaufanego. COI podał, że pracuje nad rozwiązaniem problemu, a w tym czasie poleca korzystanie z innych metod autoryzacji, np. z mObywatela.
Przed godziną 12.00 Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że Profil Zaufany, jak i wszystkie powiązane z nim usługi działają już prawidłowo.
Profil Zaufany to rozwiązanie, które umożliwia potwierdzać tożsamość w Internecie oraz składać podpis zaufany, co pozwala załatwiać zdalnie wiele spraw urzędowych, także tych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Profilem zaufanym można m.in.:
– załatwić sprawę w ZUS,
– zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
– podpisać JPK_VAT,
– złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
– zgłosić utratę dowodu osobistego,
– wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
– załatwić becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
– uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu,
– zgłosić urodzenie dziecka,
– sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe,
– sprawdzić punkty karne,
– zgłosić spadek lub darowiznę,
– pobrać zaświadczenie o niekaralności,
– zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur.
Artykuł jest aktualizowany.
