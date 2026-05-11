To pierwsza kadencja Ryszarda Goneta na stanowisku wójta Lanckorony.

Reklama Reklama

Referendum w Lanckoronie okazało się nieważne

W referendum w Lanckoronie wzięło udział 240 osób, co stanowiło 4,93 proc. uprawnionych mieszkańców, z czego – jak podaje portal wadowice24.pl – w Izdebniku głosowało 189 osób, w Lanckoronie – 25, w Skawinkach – 18, a w Jastrzębiej – 8. Na 240 oddanych w referendum głosów 220 było za odwołaniem wójta Ryszarda Goneta, 18 – było przeciw, natomiast 2 głosy zostały uznane za nieważne.

Aby głosowanie było wiążące, frekwencja powinna wynieść co najmniej 1 755 osób, a więc 3/5 głosujących w ostatnich wyborach samorządowych.

Inicjatorzy referendum, jak przypomina RMF FM, zarzucali wójtowi Ryszardowi Gonetowi m.in. rezygnację z budowy krytej pływalni w Izdebniku, z powodu której samorząd musiał zapłacić wykonawcy karę w wysokości 1,14 mln zł. Z kolei wójt zauważał, że odstąpienie od budowy pływalni było koniecznością, ponieważ za mocno obciążałoby to budżet gminy.

Wójt Lanckorony odniósł się do wyników referendum

Ryszard Gonet do referendum w Lanckoronie i jego wyników odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie na Facebooku zauważył, że po zakończeniu głosowania można „wrócić do spokojnej pracy na rzecz gminy”.

Gonet podkreślił, że wynik referendum odbiera „(…) jako mocny mandat zaufania oraz jasny sygnał, że większość mieszkańców chce stabilności, spokoju i dalszej pracy na rzecz gminy. Nie traktuję tego momentu jako końca sporów, ale jako zobowiązanie do dalszej spokojnej, konsekwentnej pracy – niezależnie od emocji i politycznych napięć”.

Jednocześnie wójt Lanckorony w swoim wpisie podziękował „(…) za zaufanie, dojrzałość i rozsądne podejście do spraw naszej wspólnoty”. Swoje podziękowanie skierował do wszystkich, którzy „(…) w tym czasie mnie wspierali - mieszkańcom, samorządowcom, rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim osobom, które okazały mi życzliwość i wsparcie".

Ryszard Gonet jest bezpartyjny. W wyborach samorządowych w 2024 r. startował z komitetu wyborczego wyborców Działamy Wspólnie. Wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając 1 776 głosów (61,47 proc.).