W Święto Narodowe 3 Maja prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że powołuje Radę Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Pierwszymi członkami Rady zostali: były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł prof. Ryszard Legutko, konstytucjonaliści: prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Piotrowski, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i były marszałek Sejmu Józef Zych.

Prezydent ma w Polsce większe uprawnienia niż w klasycznym systemie parlamentarno-gabinetowym

Prezydent Nawrocki przekonuje, że Polska znajduje się obecnie w tzw. momencie konstytucyjnym i potrzebuje „konstytucji nowej generacji”. Karol Nawrocki chciałby, aby taka konstytucja została przyjęta do 2030 roku – a więc do końca jego obecnej kadencji. Zdaniem prezydenta w nowej konstytucji należałoby przesądzić czy Polska powinna mieć ustrój prezydencki, czy kanclerski (który 3 maja Karol Nawrocki określał mianem „premierowskiego”). Sam Nawrocki nie ukrywa, że bliższy jest mu system prezydencki.

Ustrój polityczny w Polsce Foto: PAP

W systemie prezydenckim to prezydent jest szefem rządu/administracji i to on jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej. Spośród krajów demokratycznych taki ustrój mają Stany Zjednoczone. System semiprezydencki, w którym prezydent dominuje nad premierem, obowiązuje we Francji. Polski ustrój ma charakter mieszany, ale dominują w nim elementy systemu parlamentarno-gabinetowego. Jednak w odróżnieniu od klasycznego systemu tego typu ustrój Polski charakteryzuje silniejsza pozycja prezydenta, który posiada silny mandat, ponieważ pochodzi z wyborów powszechnych (w systemach parlamentarno-gabinetowych prezydenta często wybiera parlament) i dysponuje silnym prawem weta (jego obalenie wymaga większości 3/5 głosów w Sejmie). Prezydent dysponuje też inicjatywą ustawodawczą.

Uprawnienia prezydenta w Polsce sprawiają, że w sytuacji, gdy prezydent i premier wywodzą się z różnych obozów politycznych (tzw. kohabitacja) głowa państwa jest w stanie skutecznie blokować inicjatywy ustawodawcze rządu, uniemożliwiając mu realizację agendy. Sam prezydent nie ma jednak narzędzi, by realizować własną agendę, jeśli nie stoi za nim większość parlamentarna.

Sondaż: 45 proc. najmłodszych Polaków uważa, że uprawnienia prezydenta są odpowiednie

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – prezydent powinien mieć większe, czy mniejsze uprawnienia.

27,5 proc. badanych odpowiedziało, że uprawnienia prezydenta powinny być większe.

Zdaniem 35,8 proc. ankietowanych uprawnienia, którymi dysponuje obecnie prezydent, są odpowiednie.

27 proc. respondentów chciałoby mniejszych uprawnień prezydenta.

9,6 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)

– Uprawnienia prezydenta są odpowiednie zwłaszcza według najmłodszych uczestników badania (45 proc.). Taką opinię częściej niż pozostali podzielają także respondenci o dochodach nie wyższych niż 3000 zł netto (42 proc.) oraz z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (51 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.