W niedzielę po godzinie 9:00 delegacja złożona z polityków PiS złożyła wieńce przed pomnikami Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. na placu Piłsudskiego. Podczas uroczystości przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Agentura Putina tutaj działa

– Jak zwykle trzeba zabierać głos wśród krzyków i wrzasków. Agentura rosyjska, agentura Putina tutaj działa – mówił prezes PiS.

Na placu Piłsudskiego zebrali się zarówno ci, którzy przyszli, aby uczcić pamięć zmarłych, jak i nieliczna grupa osób, które wznosiły okrzyki. Dodał: - Będziemy tu za miesiąc, za wiele miesięcy, będziemy tu za rok. Będziemy tu zawsze, kiedy będzie trzeba. Żadne akcje, żadne wrzaski, żadne oskarżenia, żadne obrażania, na które niestety policja nie reaguje, choć ma taki prawny obowiązek, nas nie zatrzymają - mówił.

– To, że nie ma dowodów, jest kłamstwem – powiedział Jarosław Kaczyński. – Trzeba o to ciężko walczyć, bo znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości tej prawdy; twardej, bolesnej, nieprzyjemnej, groźnej prawdy o zamachu, o zbrodni, której dopuścił się Putin i jego współpracownicy – mówił.

– Wierzymy, i to się stanie, że przyjdzie dzień, w którym niezawisłe i uczciwe sądy ten problem rozwiążą raz na zawsze. Ci ludzie nie będą mogli się tutaj pokazywać, bo będą po prostu w innym miejscu, a i po wyjściu z tego miejsca będą mieli zakaz na wiele lat przybywania na to miejsce – stwierdził

Porządku podczas wydarzenia pilnowali liczni funkcjonariusze policyjnej prewencji, niektórzy z nich mieli na sobie niebieskie kamizelki z napisem "zespół antykonfliktowy".

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu i parlamentu, najwyżsi dowódcy wojska, przedstawiciele duchowieństwa i ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.