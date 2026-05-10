Wcześniej w niedzielę o tym, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych poinformowała stacja TV Republika. Nie podała jednak żadnych dodatkowych informacji na temat okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo też, czy podobną drogę wybrał Marcin Romanowski.

Zapowiedzi Pétera Magyara dotyczące Zbigniewa Ziobry

Przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, w których zwyciężyła Tisza Pétera Magyara, Zbigniew Ziobro korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Magyar zapowiadał w kampanii, że jeśli wygra wybory, przeprowadzi ekstradycję Ziobry do Polski.

Artykuł jest aktualizowany