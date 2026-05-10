Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 maja:

Pomimo zapowiedzianego rozejmu, Rosja atakowała obwód charkowski

Wojska rosyjskie zaatakowały nocą obwód charkowski dronami uderzeniowymi typu Mołnia. Do ataku doszło na dzielnicę Industrialnyj w Charkowie, poinformowano na Telegramie. Dron uderzył w fundament dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego, w wyniku czego rannych zostało pięć osób, w tym dzieci. W bloku wypadły niemal wszystkie okna.

Wcześniej, jak poinformował szef Charkowskiej Regionalnej Administracji Państwowej Oleh Syniehubow, Rosjanie zaatakowali 17 osiedli w obwodzie charkowskim.

Statek wycieczkowy MV Hondius wpłynął do portu na Teneryfie

Wycieczkowiec, na pokładzie którego odnotowano osiem przypadków hantawirusa, wpłynął do portu Granadilla na Teneryfie. W trakcie podróży trzy zarażone osoby zmarły. Choć obecnie nikt z pasażerów nie ma objawów, wszyscy są traktowani jako przypadki wysokiego ryzyka. Specjalnie oddelegowane służby przebadają uczestników rejsu na obecność hantawirusa.

Jako pierwsi pokład opuszczą obywatele Hiszpanii, a następnie pozostali pasażerowie i członkowie załogi statku, podzieleni według narodowości. Samoloty ewakuacyjne zabiorą ich do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Irlandii. Unia Europejska udostępni również dwa samoloty dla pozostałych obywateli z Europy, którzy płynęli jednostką. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również potwierdziły wysłanie samolotów. Statek popłynie następnie do Holandii, gdzie przeprowadzona zostanie dezynfekcja.

Eksplozja łodzi w Miami Beach

Co najmniej jedenaście osób zostało rannych po wybuchu, do którego doszło na łodzi na w pobliżu popularnej atrakcji turystycznej Miami Haulover Sandbar. Według świadków na pokładzie mogło dojść do wycieku gazu, ale oficjalna przyczyna eksplozji nie została jeszcze potwierdzona. Na miejsce skierowano straż pożarną, służby ratunkowe oraz straż przybrzeżną. Ranni trafili do lokalnych szpitali. Haulover Sandbar to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w okolicach Miami.