Rosyjski przywódca zaznaczył również, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mogłoby dojść do skutku dopiero po wypracowaniu trwałego porozumienia pokojowego.

– Jeśli pojawi się taka propozycja i będzie wola spotkania, zapraszamy do Moskwy. Jesteśmy gotowi do rozmów – powiedział.

Władimir Putin dziękuje Donaldowi Trumpowi

Putin podkreślił także, że Rosja docenia rolę Stanów Zjednoczonych w ułatwianiu kontaktów między stronami, jednak – jak zaznaczył – same rozmowy pokojowe powinny dotyczyć wyłącznie Rosji i Ukrainy.

Władimir Putin wyraził też nadzieję, że Rosja i Europa jeszcze przywrócą stosunki dyplomatyczne.

– Zawsze opieraliśmy relacje z Europą na wzajemnym szacunku i uwzględnianiu interesów obu stron – powiedział. – Mam nadzieję, że świadomość błędów popełnionych w tym zakresie będzie się pogłębiać i zyskiwać na znaczeniu. Wierzę również, że z czasem uda się odbudować relacje z wieloma krajami, które dziś próbują zerwać dotychczasowe więzi z Rosją – dodał podczas spotkania z dziennikarzami.

Jurij Uszakow o wstrzymaniu walk w wojnie Rosji z Ukrainą

Wcześniej tego samego dnia doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa na temat zawieszenia broni między Moskwą a Kijowem. Według niego rozejm związany z obchodami Dnia Zwycięstwa ma obowiązywać przez trzy dni, czyli 9, 10 i 11 maja. Dodał, że nie przewidziano jego przedłużenia.

W ostatnich dniach obie strony ogłaszały różne propozycje dotyczące wstrzymania walk. Rosja zaproponowała przerwę w działaniach wojennych w dniach 8–11 maja, jednak Ukraina odrzuciła tę propozycję, zarzucając Moskwie naruszenia wcześniejszego, jednostronnie ogłoszonego przez Kijów zawieszenia broni z 5 i 6 maja.

– Nikt nie rozmawiał o negocjacjach. Póki co jest pauza i nie osiągnięto porozumienia co do kolejnej rundy rozmów - stwierdził doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.