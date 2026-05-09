Według badania 53,9 proc. respondentów uważa rosyjskie zagrożenie za realne. Wśród nich 16,2 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak” a 37,7 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Reklama Reklama

Odmienne zdanie ma 40 proc. badanych. Spośród nich 24,3 proc. twierdzi, że „raczej nie” obawia się rosyjskiej agresji, natomiast 15,7 proc. deklaruje całkowity brak obaw. Niezdecydowanych pozostaje 6,1 proc. uczestników sondażu.

Strach przed rosyjską agresją a poglądy polityczne

Największy niepokój widać wśród wyborców partii tworzących koalicję rządzącą. W tej grupie aż 66 proc. ankietowanych przyznaje, że obawia się rosyjskiego ataku a 19 proc. deklaruje zdecydowany lęk.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród sympatyków Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Wśród wyborców Konfederacji jedynie 16 proc. deklaruje obawy przed agresją Rosji. 66 proc. respondentów związanych z tym ugrupowaniem nie spodziewa się takiego scenariusza a 18 proc. pozostaje niezdecydowanych.

W grupie wyborców opozycji – obejmującej sympatyków PiS, Razem i Konfederacji – opinie są podzielone. Obawy deklaruje 41 proc. badanych, podczas gdy 51 proc. nie widzi bezpośredniego zagrożenia. Wśród pozostałych respondentów niepokój wyraża 56 proc.

Donald Tusk o zagrożeniu wojną

Pod koniec kwietnia szeroko komentowano wypowiedź premiera Donalda Tuska udzieloną dziennikowi Financial Times. Szef rządu mówił wówczas, że zagrożenie ze strony Rosji należy traktować bardzo poważnie, wskazując, że chodzi raczej o perspektywę miesięcy niż lat.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono od 24 do 26 kwietnia metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.