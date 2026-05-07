Działająca od kilku lat Fundacja Team Litewka skupia się zarówno na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak i na ochronie zwierząt.

Reklama Reklama

List otwarty Fundacji Team Litewka. „Czuliśmy bezradność”

Fundacja Team Litewka na początku swojego listu otwartego podkreśliła „(…) ostatni czas był dla wszystkich bardzo trudny. Wielu zadawało pytanie – co dalej? My także. Pogrążeni w żałobie, szoku i poczuciu niesprawiedliwości, czuliśmy bezradność, nie znajdując jednoznacznej odpowiedzi”.

W dalszej części listu członkowie Fundacji wspominają jej początki oraz przypominają, że jej powstanie było marzeniem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki: „Pamiętamy doskonale moment, w którym wybieraliśmy jej nazwę i tutaj nie było żadnych wątpliwości – Team Litewka, bo to przecież Wy jesteście jej esencją, silnikiem, statkiem, który dzielnie przemierza bezkresne oceany pomocy”.

Fundacja podziękowała też za wszystkie wiadomości i telefony zachęcające do kontynuacji działalności, „by trud Łukasza nie poszedł na marne”.

Fundacja odniosła się również do kwestii swojej dalszej działalności: „Określenie dalszych losów Fundacji nie byłoby możliwe, bez rozmowy z najbliższymi Łukasza – Rodzicami oraz Bratem. Dziś mieliśmy okazję porozmawiać i jesteśmy zgodni, że najlepszą możliwą formą uczczenia Jego pamięci, jest dalsze, wspólne realizowanie tego, co sobie wymarzył”. Chociaż nie będzie to łatwe, jak podkreślili członkowie Team Litewka, to wierzą, że wspólnie będzie możliwe.

„Dobro, którym nas zaraził wciąż w nas jest, czujemy to w każdym uderzeniu serca. Podsycajmy ten ogień, przekazujmy go dalej i wszystkie ręce na pokład!” – zaapelowała w ostatniej części listu fundacja Team Litewka.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Według ustaleń śledczych, 57-letni kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwny pas ruchu, w efekcie czego zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze posłem. Kierowca samochodu został zatrzymany pod zarzutem spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Opuścił areszt za poręczeniem majątkowym.

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się 29 kwietnia. Parlamentarzysta spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu.