Na południu i wschodzie kraju 7 maja temperatury wciąż będą bardzo wysokie. Na północy i zachodzie Polski znacznie się ochłodzi. 

Przez Polskę przetoczą się burze. Nowe ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech regionów na południowym wschodzie Polski oraz dwóch powiatów Mazowsza. Alerty wydano dla:

  • województwa podkarpackiego,
  • województwa małopolskiego,
  • województwa lubelskiego,
  • większości województwa świętokrzyskiego,
  • powiatu lipskiego i zwoleńskiego w województwie mazowieckim.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od czwartku 7 maja od godz. 14 do piątku 8 maja do godz. 4 rano.

Prognoza pogody na 7 maja. Deszcz i ochłodzenie

Czwartek w całym kraju będzie pochmurny, z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, z silnymi opadami deszczu, nawet gradu. Burze będą się rozwijać głównie od godzin popołudniowych.

Temperatura wyniesie od 9-12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i północy, około 17 stopni w centrum, do 23-26 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu oraz południowym wschodzie dość silny i porywisty. W porywach może osiągać około 60 km/h, a w czasie burz i wysoko w górach nawet do 70 km/h.

W nocy nadal będą występować opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Termometry pokażą przeważnie od 3 do 7 stopni Celsjusza.

Prognoza na piątek, 8 maja. Pogoda lekko się poprawi

W piątek będzie się utrzymywać duże zachmurzenie, ale pojawią się też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Nadal mogą występować opady deszczu – szczególnie w północno-wschodniej części Polski, a na południowo-wschodnich krańcach kraju możliwe są również burze – zwłaszcza w pierwszej połowie dnia.

Temperatura wyniesie od 8-12 stopni Celsjusza na północy, około 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 19-21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu i południowym wschodzie, a także w czasie burz – porywisty.

W nocy, głównie we wschodniej połowie kraju może padać deszcz, a temperatura wyniesie od 3-7 stopni na zachodzie i północy do 8-10 stopni na pozostałym obszarze kraju.