28 kwietnia na zachodzie Polski zapowiada się pogodny dzień. Na północy, północnym wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie rosło.

Pogoda we wtorek. W wielu miejscach będzie chłodno i spadnie deszcz

Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na wschodzie, na terenach podgórskich i na wybrzeżu będzie około 10 stopni. Na północy i w centrum termometry pokażą do 12-13 stopni, a na zachodzie i miejscami na południu nawet 14-15 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale na północnym wschodzie i wschodzie, a także miejscami w centrum i na Pomorzu może być porywisty.

W nocy lokalnie na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura wyniesie od -3 do 1 stopnia. Przymrozki prognozowane są we wschodniej połowie kraju. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich – około -5 stopni.

Prognoza pogody na 29 kwietnia. Ochłodzenie i deszcz ze śniegiem

W środę w ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie będzie rosło. Na północy i we wschodniej połowie kraju mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od około 7 stopni na Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10 stopni na północy, w centrum i na południu, do 14-15 stopni na zachodzie. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, ale chwilami może być porywisty.

W nocy temperatura wyniesie od -3 do 1 stopnia, nad samym morzem będzie około 2 stopni, ale na terenach podgórskich może spaść do -4 a nawet -6 stopni Celsjusza.

Od 30 kwietnia pogoda zacznie się poprawiać. Ocieplenie nadejdzie od zachodu

W czwartek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno, mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od około 8 stopni na Suwalszczyźnie, na Półwyspie Helskim i na terenach podgórskich, około 12 stopni w centrum, natomiast na zachodzie i miejscami na północy może wzrosnąć nawet do 16-17 stopni. Nie powinno być wietrznie.

1 maja czeka nas wyraźne ocieplenie. Termometry pokażą od 13-14 stopni na Podkarpaciu i Roztoczu, około 17 stopni w centrum, nawet do 22 stopni na zachodzie. Przeważnie będzie pogodnie, zachmurzenie może się pojawić we wschodniej połowie kraju.