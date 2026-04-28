28 kwietnia na zachodzie Polski zapowiada się pogodny dzień. Na północy, północnym wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie rosło.

Reklama Reklama

Pogoda we wtorek. W wielu miejscach będzie chłodno i spadnie deszcz

Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na wschodzie, na terenach podgórskich i na wybrzeżu będzie około 10 stopni. Na północy i w centrum termometry pokażą do 12-13 stopni, a na zachodzie i miejscami na południu nawet 14-15 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale na północnym wschodzie i wschodzie, a także miejscami w centrum i na Pomorzu może być porywisty.

W nocy lokalnie na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura wyniesie od -3 do 1 stopnia. Przymrozki prognozowane są we wschodniej połowie kraju. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich – około -5 stopni.

Prognoza pogody na 29 kwietnia. Ochłodzenie i deszcz ze śniegiem

W środę w ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie będzie rosło. Na północy i we wschodniej połowie kraju mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od około 7 stopni na Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10 stopni na północy, w centrum i na południu, do 14-15 stopni na zachodzie. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, ale chwilami może być porywisty.

Czytaj więcej Społeczeństwo Arktyczny chłód nad Polską. IMGW ostrzega przed przymrozkami Od niedzieli nad Polskę napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii, za sprawą którego już nastąpiła wyraźna zmiana pogody. Poniedziałek w większo...

W nocy temperatura wyniesie od -3 do 1 stopnia, nad samym morzem będzie około 2 stopni, ale na terenach podgórskich może spaść do -4 a nawet -6 stopni Celsjusza.

Od 30 kwietnia pogoda zacznie się poprawiać. Ocieplenie nadejdzie od zachodu

W czwartek we wschodniej połowie kraju będzie pochmurno, mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od około 8 stopni na Suwalszczyźnie, na Półwyspie Helskim i na terenach podgórskich, około 12 stopni w centrum, natomiast na zachodzie i miejscami na północy może wzrosnąć nawet do 16-17 stopni. Nie powinno być wietrznie.

1 maja czeka nas wyraźne ocieplenie. Termometry pokażą od 13-14 stopni na Podkarpaciu i Roztoczu, około 17 stopni w centrum, nawet do 22 stopni na zachodzie. Przeważnie będzie pogodnie, zachmurzenie może się pojawić we wschodniej połowie kraju.