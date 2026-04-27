„Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj” – napisali.

„Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie – nigdy”

Poinformowali też, że współprace, które przyjęli przed streamem, przekładają „na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności”. Wyjątkiem mają być współprace z firmami, które „wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach”, obiecując: „nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie – nigdy”.

W oświadczeniu zwrócili się też do mediów. „Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media – nasz komentarz jest absolutnie zbędny”. „Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że RAK TO NIE WYROK. Bo tylko na tym nam zależy” – napisali na portalu Instagram.

Zastrzegli też, że „nie przyjmują również żadnych orderów za zasługi”. „Zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie”. Zaapelowali o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem.

Najpierw płyta, z której „cały zysk pójdzie na zbiórkę”

Odnosząc się do najbliższych planów, napisali również, że „mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w internecie, do których będziemy musieli wrócić”, zastrzegając, że „najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem”, zajmą się też tworzeniem „płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę”.

„Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas – chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym »k...stwem« i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu” – napisali.

„Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok – wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy” – napisali, kończąc apel słowami: „Każdy z nas to Cancer Fighter”, „wysyłamy dużo siły”. Apel podpisali tylko imionami – Borys i Piotrek.

Czytaj więcej Publicystyka Łatwogang dla pokolenia Z jest fajniejszy niż państwo Przez dziewięć dni influencer Łatwogang prowadził na platformie YouTube transmisję, podczas której zebrał ponad 250 mln zł dla Fundacji Cancer Figh...

Rekordowa zbiórka Łatwoganga z piosenką Bedoesa

Rozpoczęta 17 kwietnia zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. Transmisja, m.in. na portalu YouTube w formie long streamu – nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni, miała się pierwotnie zakończyć w niedzielę o godz. 16:00. Została jednak przedłużona najpierw do godz. 20, a następnie – do 21:37. Jak wielokrotnie zapowiadali jej organizatorzy – każda złotówka zebrana na charytatywnym streamie zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota „Doda” Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel. Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie – tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.

Fundacja Cancer Fighters

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka – dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ, jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

Czytaj więcej Społeczeństwo Cancer Fighters: Ta akcja otworzyła zupełnie nową przestrzeń działania Zebrane środki mają zmieniać realne życie ludzi. Mają skracać drogę do leczenia, dawać dostęp do terapii, poprawiać warunki w klinikach, wspierać r...

„Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne” – napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ - jak wskazano - przy takiej skali środków, transparentność musi być podstawą całego procesu.