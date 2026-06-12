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W piątek rano na Kasprowym Wierchu temperatura wynosiła 0 st. C. Synoptycy przewidują, że opady śniegu lub krupy śnieżnej mogą pojawić się również w sobotę powyżej 2 tys. m n.p.m., gdzie temperatura ponownie spadnie do około 0 st. C.
– Są to przelotne, konwekcyjne opady śniegu, które nie tworzą trwałej pokrywy śnieżnej. Nawet jeśli miejscami szczyty chwilowo się zabielą, będzie to zjawisko krótkotrwałe i pozostawi jedynie śladowe ilości śniegu – powiedział PAP Paweł Parzuchowski.
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Wyjaśnił, że izoterma 0 st. C będzie w najbliższych dniach przebiegała na wysokości około 2 tys. m n.p.m., dlatego powyżej tej granicy możliwe są opady śniegu.
– Ochłodzenie jest związane z napływem chłodnej masy powietrza znad północno-zachodniego Atlantyku. W czerwcu w Tatrach zdarza się to dosyć często. Nawet na początku lipca szczyty wielokrotnie pokrywały się śniegiem, dlatego nie traktujemy tego jako anomalii – podkreślił Parzuchowski.
Tatrzański Park Narodowy poinformował, że w wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i w żlebach o północnej ekspozycji powyżej 2 tys. m n.p.m., nadal zalegają płaty śniegu, a szlaki mogą być śliskie. Turyści wybierający się w najwyższe partie gór powinni mieć odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask.
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