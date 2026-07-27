Zdjęcie udostępnione przez SDIS 33, oficjalną straż pożarną i ratownictwa dla regionu Żyrondy. Pożar w lesie między Cestas a Marcheprime w południowo-zachodniej Francji, 26 lipca
Najbardziej zagrożone są zachodnie obrzeża Bordeaux, gdzie skoncentrowana jest znaczna część francuskiego przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.
W miejscowościach Le Haillan oraz Saint-Médard-en-Jalles znajdują się zakłady należące do firmy ArianeGroup, uczestniczące w produkcji i przygotowywaniu do eksploatacji pocisków balistycznych M51, przenoszonych przez francuskie okręty podwodne. Oba obszary zostały objęte prewencyjną ewakuacją.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że wszystkie zagrożone zakłady zostały opuszczone przez pracowników, a wdrożono procedury mające zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury. Firma współpracuje z lokalnymi i państwowymi władzami odpowiedzialnymi za działania kryzysowe.
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W pobliżu Bordeaux znajduje się również ośrodek badawczy, w którym działa Laser Mégajoule – jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń na świecie, wykorzystywane do prowadzenia symulacji związanych z testami broni jądrowej.
Francuska Komisja Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) poinformowała, że obiekt został całkowicie zamknięty z powodu zagrożenia pożarowego. Podkreślono jednocześnie, że instalacja nie przechowuje materiałów jądrowych, dlatego nie istnieje ryzyko skażenia radiacyjnego. Na miejscu pozostają zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo, które w razie potrzeby mogą zostać wzmocnione.
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Według władz departamentu Żyronda zabezpieczenie infrastruktury o znaczeniu strategicznym jest obecnie jednym z najważniejszych zadań strażaków, ustępując jedynie ratowaniu życia mieszkańców.
Wokół najbardziej wrażliwych obiektów prowadzone są prace ziemne i inżynieryjne, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Tworzone są pasy przeciwpożarowe, a roślinność w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji jest usuwana, aby pozbawić pożar źródła paliwa.
Francuskie siły zbrojne poinformowały również o skierowaniu specjalistów i dodatkowych zasobów do ochrony zakładów przemysłowych, znajdujących się na terenach zagrożonych przez żywioł. Ich zadaniem jest wsparcie działań straży pożarnej oraz zabezpieczenie infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
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