Najbardziej zagrożone są zachodnie obrzeża Bordeaux, gdzie skoncentrowana jest znaczna część francuskiego przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

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W miejscowościach Le Haillan oraz Saint-Médard-en-Jalles znajdują się zakłady należące do firmy ArianeGroup, uczestniczące w produkcji i przygotowywaniu do eksploatacji pocisków balistycznych M51, przenoszonych przez francuskie okręty podwodne. Oba obszary zostały objęte prewencyjną ewakuacją.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że wszystkie zagrożone zakłady zostały opuszczone przez pracowników, a wdrożono procedury mające zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury. Firma współpracuje z lokalnymi i państwowymi władzami odpowiedzialnymi za działania kryzysowe.

Zamknięto ośrodek badań nad technologiami nuklearnymi

W pobliżu Bordeaux znajduje się również ośrodek badawczy, w którym działa Laser Mégajoule – jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń na świecie, wykorzystywane do prowadzenia symulacji związanych z testami broni jądrowej.

Francuska Komisja Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) poinformowała, że obiekt został całkowicie zamknięty z powodu zagrożenia pożarowego. Podkreślono jednocześnie, że instalacja nie przechowuje materiałów jądrowych, dlatego nie istnieje ryzyko skażenia radiacyjnego. Na miejscu pozostają zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo, które w razie potrzeby mogą zostać wzmocnione.

Ochrona strategicznych obiektów priorytetem służb

Według władz departamentu Żyronda zabezpieczenie infrastruktury o znaczeniu strategicznym jest obecnie jednym z najważniejszych zadań strażaków, ustępując jedynie ratowaniu życia mieszkańców.

Wokół najbardziej wrażliwych obiektów prowadzone są prace ziemne i inżynieryjne, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Tworzone są pasy przeciwpożarowe, a roślinność w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji jest usuwana, aby pozbawić pożar źródła paliwa.

Francuskie siły zbrojne poinformowały również o skierowaniu specjalistów i dodatkowych zasobów do ochrony zakładów przemysłowych, znajdujących się na terenach zagrożonych przez żywioł. Ich zadaniem jest wsparcie działań straży pożarnej oraz zabezpieczenie infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.