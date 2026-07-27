Szykują się duże zmiany w sanatoriach. Nowe zabiegi i zasady terapii
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, projekt zarządzenia NFZ znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.
Nowe zarządzenie NFZ wprowadzi usystematyzowany katalog zabiegów wiodących, przypisanych do konkretnych kierunków leczenia. Sanatoria będą musiały ustalać indywidualny program terapii, uwzględniając:
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Projekt obejmuje obszerną listę procedur przypisanych do konkretnych profili leczniczych. Należą do nich m.in.:
W przypadku pulmonologii katalog zawiera również ćwiczenia w basenie w wodzie leczniczej oraz kąpiele solankowe, solankowo-borowinowe, kwasowęglowe, jodobromowe, a także krenoterapię (kuracja pitna wodami leczniczymi).
W przypadku laryngologii dodatkowo wymieniono także płukanie wodą leczniczą jamy ustnej, przyzębia czy oczu, a także maseczki borowinowe.
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Katalog procedur w przypadku pacjentów z innymi schorzeniami obejmuje:
W poszczególnych kierunkach leczenia, na przykład w przypadku cukrzycy, otyłości, ginekologii czy endokrynologii katalog precyzyjnie rozdziela procedury bezpieczne dla najmłodszych kuracjuszy od tych przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych – przykładowo silniejsze kąpiele radonowe lub wybrane zabiegi borowinowe.
Czytaj więcej: Przełomowe zmiany w sanatoriach. Nowe zasady i nowe zabiegi dla kuracjuszy
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