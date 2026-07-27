Jak informuje portal Rynek Zdrowia, projekt zarządzenia NFZ znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Główne założenia reformy. Zabiegi dostosowane do schorzenia i wieku

Nowe zarządzenie NFZ wprowadzi usystematyzowany katalog zabiegów wiodących, przypisanych do konkretnych kierunków leczenia. Sanatoria będą musiały ustalać indywidualny program terapii, uwzględniając:

  • Rodzaj schorzenia, z powodu którego pacjent trafił do uzdrowiska,
  • Wiek pacjenta - dokładnie rozróżniono zabiegi dedykowane dorosłym oraz te dostępne również dla dzieci,
  • Zabiegi wykorzystujące naturalne surowce lecznicze - takie jak solanki, borowiny, wody siarczkowe czy kuracje pitne.

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Nowy katalog procedur. Choroby dróg oddechowych

Projekt obejmuje obszerną listę procedur przypisanych do konkretnych profili leczniczych. Należą do nich m.in.:

  • Choroby dolnych i górnych dróg oddechowych (pulmonologia i laryngologia) - podstawę stanowić mają różnorodne inhalacje: solankowe w komorach naturalnych i nocnych, pneumatyczne, ultradźwiękowe, celkowe, aerozolowo-wibracyjne oraz w mikroklimacie okołotężniowym.

W przypadku pulmonologii katalog zawiera również ćwiczenia w basenie w wodzie leczniczej oraz kąpiele solankowe, solankowo-borowinowe, kwasowęglowe, jodobromowe, a także krenoterapię (kuracja pitna wodami leczniczymi).

W przypadku laryngologii dodatkowo wymieniono także płukanie wodą leczniczą jamy ustnej, przyzębia czy oczu, a także maseczki borowinowe. 

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Nowy katalog procedur. Ortopedia, reumatologia, neurologia, kardiologia, gastroenterologia, dermatologia

Katalog procedur w przypadku pacjentów z innymi schorzeniami obejmuje:

  • Choroby ortopedyczno-urazowe i reumatologiczne – programy opierają się na ćwiczeniach w basenie z wodą leczniczą oraz bogatym pakiecie zabiegów borowinowych: okłady, zawijania, fasony, jonoforeza, galwanoborowina oraz kąpieli leczniczych: borowinowych, solankowych, siarczkowych czy jodobromowych,
  • Neurologia - dominują ćwiczenia basenowe, zabiegi i kąpiele borowinowe, kąpiele solankowe, kwasowęglowe i jodobromowe. Zabiegi siarczkowe i radonowe w tej grupie zarezerwowano tylko dla dorosłych,
  • Kardiologia i nadciśnienie tętnicze - obejmują ćwiczenia w basenie, suche kąpiele kwasowęglowe w naturalnym dwutlenku węgla, inhalacje okołotężniowe oraz – w przypadku dorosłych – kąpiele perełkowo-borowinowe i krenoterapię,
  • Choroby układu trawienia i gastroenterologia - głównym zabiegiem pozostaje krenoterapia, czyli kuracja pitna odpowiednio dobranymi wodami leczniczymi, wspierana kąpielami solankowymi, borowinowymi oraz płukaniami jamy ustnej,
  • Dermatologia - pacjenci ze schorzeniami skóry mogą liczyć m.in. na maseczki i okłady borowinowe, kąpiele solankowe i siarczkowe, płukanie wodą leczniczą czy kąpiele w zawiesinie borowinowej.

W poszczególnych kierunkach leczenia, na przykład w przypadku cukrzycy, otyłości, ginekologii czy endokrynologii katalog precyzyjnie rozdziela procedury bezpieczne dla najmłodszych kuracjuszy od tych przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych – przykładowo silniejsze kąpiele radonowe lub wybrane zabiegi borowinowe.

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