Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie „American Journal of Epidemiology”. Paracetamol jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych w czasie ciąży. Dlatego badacze z University of North Carolina w Chapel Hill postanowili sprawdzić, czy jego przyjmowanie może wiązać się z niekorzystnymi skutkami dla przebiegu ciąży i zdrowia noworodka.

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Naukowcy ocenili wpływ paracetamolu na przebieg ciąży i zdrowie dziecka

Badacze wykorzystali dane zebrane od przeszło 8,9 tys. par matka–dziecko. Ocenili związek między analizowanym lekiem a czterema wskaźnikami zdrowia noworodków: porodem przedwczesnym, masą urodzeniową, urodzeniem dziecka zbyt małego w stosunku do wieku ciążowego oraz urodzeniem dziecka zbyt dużego w stosunku do wieku ciążowego.

Ogólnie przyjmowanie paracetamolu w czasie ciąży zgłosiło ok. 59 proc. ciężarnych. Badacze nie stwierdzili, aby wiązało się ono z większym ryzykiem porodu przedwczesnego, niższą średnią masą urodzeniową ani urodzeniem dziecka zbyt małego w stosunku do długości ciąży.

Zaobserwowano natomiast, że kobiety stosujące paracetamol rzadziej rodziły dzieci uznawane za zbyt duże w stosunku do wieku ciążowego. Autorzy zaznaczyli jednak, że wynik ten wskazuje jedynie na zależność statystyczną i nie pozwala stwierdzić, że to sam lek był jej przyczyną.

Wyniki potwierdzają bezpieczeństwo stosowania paracetamolu

– Biorąc pod uwagę, jak powszechny jest to lek, nasze wyniki dostarczają ważnych, uspokajających informacji dotyczących jego bezpieczeństwa – podsumowała kierująca badaniem prof. Rebecca Fry.

Zaznaczyła jednak, że analiza jej zespołu opierała się na typowym stosowaniu leku i nie rozstrzyga wszystkich kwestii związanych z jego bezpieczeństwem. Jak dodała potrzebne są dalsze badania uwzględniające m.in. dawkę, częstotliwość przyjmowania, okres ciąży, w którym przyjmowano lek, oraz inne możliwe skutki zdrowotne.

Badacze przypomnieli również, że kobiety w ciąży powinny zawsze konsultować używanie paracetamolu i innych leków z lekarzem prowadzącym oraz stosować je zgodnie z zaleceniami.