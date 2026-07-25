Dwa litry wody dziennie? Naukowcy obalili popularną tezę
Według badań naukowców z Uniwersytetu Wisconsin–Madison uniwersalna norma ilości wody nie istnieje, a faktyczne zapotrzebowanie może wynosić od 1 nawet do 10 litrów dziennie.
Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin–Madison przeprowadzili najdokładniejsze jak dotąd pomiary dotyczące tego, w jaki sposób ludzki organizm zarządza wodą. Wyniki, opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Science, objęły ponad 5600 osób z 26 krajów w wieku od 8 dni do 96 lat.
Jak wyjaśnia współautor badania, profesor nauk o żywieniu na Uniwersytecie Wisconsin–Madison Dale Schoeller, popularna zasada ośmiu szklanek nie ma poparcia w nauce.
– Nauka nigdy nie wspierała zasady ośmiu szklanek jako odpowiedniej wytycznej, choćby dlatego, że myliła ona całkowity obrót wody w organizmie z wodą pochodzącą z samych napojów, podczas gdy duża część płynów pochodzi z jedzenia – twierdzi naukowiec.
Do precyzyjnych pomiarów wykorzystano metodę wody znakowanej izotopowo, która pozwala śledzić, jak szybko organizm wymienia płyny.
– Mierząc tempo, w jakim dana osoba eliminuje te stabilne izotopy wraz z moczem w ciągu tygodnia, izotop wodoru mówi nam, ile wody jest wymieniane, a eliminacja izotopu tlenu pozwala określić, ile kalorii spala – tłumaczy prof. Dale Schoeller.
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Z badań wynika, że średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę mocno się waha i wynosi od 1 do 6 litrów, przy czym w skrajnych przypadkach, na przykład u wyczynowych sportowców, w trudnych warunkach atmosferycznych, obrót wody może sięgać nawet 10 litrów na dobę.
– Taka zmienność oznacza, że wskazywanie jednej średniej niewiele nam mówi. Stworzona przez nas baza danych pokazuje jednak najważniejsze czynniki korelujące z różnicami w zapotrzebowaniu na wodę – mówi prof. Dale Schoeller.
Międzynarodowy zespół składający się z ponad 90 naukowców przeanalizował czynniki, które realnie wpływają na to, ile płynów potrzebuje nasz organizm. Do najważniejszych należą:
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Autorzy badania wskazują, że przy zachowaniu stałych warunków środowiskowych mężczyźni i kobiety różnią się o około pół litra w dziennym obrocie wody.
– To badanie jest najlepszym, jakie do tej pory przeprowadziliśmy, aby zmierzyć, ile wody ludzie faktycznie zużywają każdego dnia – czyli jaki jest przepływ wody do i z organizmu – oraz jakie główne czynniki nim sterują – podsumowuje współautor badania.
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