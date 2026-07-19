LHS 1140 b jest nieco większa od Ziemi i około pięciokrotnie cięższa. Krąży wokół gwiazdy należącej do czerwonych karłów. Co szczególnie ważne, planeta znajduje się w tak zwanej „strefie Złotowłosej”. Oznacza to, że jej odległość od gwiazdy pozwala na występowanie wody w stanie ciekłym na jej powierzchni. Modele przedstawione przez naukowców w czasopiśmie „Science” wskazują, że LHS 1140 b ma prawo być bogata w wodę. Według jednego ze scenariuszy mogłaby ona stanowić nawet około 10 proc. masy planety. Jeżeli rzeczywiście występuje tam w stanie ciekłym, znacząco zwiększałoby to szanse na istnienie warunków sprzyjających życiu.

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Hel może potwierdzać obecność atmosfery

Do tej pory naukowcom trudno było ustalić, czy niewielkie skaliste egzoplanety faktycznie mają atmosferę. Wcześniejsze obserwacje prowadzone za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba nie dały jednoznacznych rezultatów. Tym razem badacze wykorzystali teleskopy naziemne i stosunkowo nową metodę, która pozwala szukać charakterystycznego śladu helu uciekającego z atmosfery.

Hel jest lekkim gazem i może znajdować się daleko od powierzchni planety, dlatego spośród składników atmosfery najłatwiej wykryć właśnie jego. Ta technika była jednak dotąd wykorzystywana głównie podczas badania dużych planet gazowych. Naukowcy zakładali bowiem, że hel znajdujący się wokół mniejszych obiektów szybko ulatuje w przestrzeń kosmiczną.

Zespół kierowany przez Collina Cherubima podszedł do tematu w nieco inny sposób. Opracował model ewolucji atmosfer bogatych w hel. Na liście potencjalnych planet spełniających odpowiednie warunki do istnienia takiej atmosfery znalazła się właśnie LHS 1140 b. Kiedy naukowcy rozpoczęli obserwacje, odkryli sygnał odpowiadający obecności tego gazu, choć podczas kolejnego badania nie udało się go ponownie zarejestrować.

Jedna z najlepszych planet, by szukać życia

Naukowcy podkreślają, że wyniki nie stanowią jeszcze ostatecznego dowodu. Konieczne będą dalsze obserwacje, które potwierdzą skład i charakter atmosfery LHS 1140 b. Modele sugerują, że oprócz helu mogą się w niej znajdować para wodna, dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz niewielkie ilości tlenu.

Badacze uznają odkrycie za wyjątkowo obiecujące. Skalista planeta znajduje się stosunkowo blisko Ziemi, w strefie nadającej się do zamieszkania, a gwiazda, wokół której krąży, jest spokojna i nigdy nie zaobserwowano, aby dochodziło na niej do rozbłysków. Wszystkie te cechy bardzo sprzyjają możliwości istnienia życia. Astronomowie planują zarówno kolejne obserwacje LHS 1140 b, jak i badania innych podobnych planet, na których również mogą występować atmosfery bogate w hel.