Badacze z Uniwersytetu w Cagliari postanowili sprawdzić, co odróżnia mieszkańców sardyńskiej niebieskiej strefy od osób zamieszkujących sąsiednie obszary, mimo zbliżonych warunków ekonomicznych i dostępu do opieki medycznej.

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Niebieskie strefy długowieczności. Pięć wyjątkowych miejsc na mapie świata

Niebieskimi strefami (Blue Zones) określane są regiony świata, w których odsetek stulatków jest szczególnie wysoki, a choroby cywilizacyjne występują znacznie rzadziej niż w innych częściach świata. Znajdują się one w pięciu zakątkach świata:

na Sardynii we Włoszech,

na Okinawie w Japonii

na Ikarii w Grecji

na półwyspie Nicoya w Kostaryce

w mieście Loma Linda w Kalifornii

Kluczowa granica 11 godzin. Chodzi o hobby

Wyniki opublikowane na łamach [[błędna_fraza||"International Journal of Applied Positive Psychology"||poprawna_fraza||„International Journal of Applied Positive Psychology”||typ_błędu||interpunkcja||dodatkowy_komentarz||Zastosowanie cudzysłowu maszynowego zamiast typograficznego, właściwego dla języka polskiego.]] są zaskakujące. Naukowcy przebadali 125 seniorów z Sardynii w wieku 71–101 lat. Część z nich mieszkała na terenie sardyńskiej niebieskiej strefy, a pozostała grupa – na sardyńskiej wsi poza strefą. Badacze zauważyli u mieszkańców niebieskiej strefy pewną prawidłowość: poświęcali oni średnio ponad 11 godzin tygodniowo na hobby (11,3 godz.) oraz zajęcia stymulujące umysł.

Co robili w tym czasie? Ogrodnictwo, czytanie czy zaangażowanie w rozwój pasji okazało się nie tylko sposobem na nudę, ale potężnym narzędziem chroniącym zdrowie psychiczne i fizyczne.

W przypadku pozostałych osób średnia ta była znacznie niższa i wynosiła 6,8 godziny tygodniowo.

Osobowość ma wpływ na długowieczność. Otwartość to cecha, która odmładza

Badanie wykazało, że seniorzy z „długowiecznej” strefy wyróżniają się na tle innych osób trzema kluczowymi cechami osobowości:

Wysoka otwartość na doświadczenia – są niezwykle ciekawi świata i chętnie podejmują nowe aktywności, nawet w bardzo podeszłym wieku

Kompetencje emocjonalne - potrafią lepiej rozumieć własne uczucia i dzielić się nimi z innymi, co buduje silne więzi społeczne

Zdolność radzenia sobie ze stresem - mieszkańcy niebieskiej strefy znacznie lepiej odnajdują się w trudnych sytuacjach, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w ocenie ogólnego stanu zdrowia.

Dlaczego to działa? Lekcja dla każdego

Naukowcy zwracają uwagę na teorię tzw. Selektywnej Optymalizacji z Kompensacją (SOC). Mieszkańcy Sardynii żyjący długo intuicyjnie stosują ten model: potrafią trafnie rozpoznawać swoje ograniczenia, rezygnują z aktywności, które sprawiają im trudność, na rzecz tych, w których wciąż mogą się realizować.

Dodatkowo, badanie podkreśla, że cechy takie jak sumienność (odpowiedzialność i organizacja) oraz ugodowość (życzliwość i współpraca) przekładają się na wyższe ogólne zadowolenie z życia.

Wniosek płynący z badania jest jasny. Wpływ na długowieczność mają nie tylko geny i zdrowy tryb życia. Kluczowe jest również zachowanie aktywności i ciekawości świata, a także wygospodarowanie czasu na zajęcia, które nas pasjonują i angażują umysł.