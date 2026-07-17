Naukowcy odkryli sekret długowieczności stulatków z Sardynii. Wystarczy 11 godzin takiej aktywności w tygodniu
Badacze z Uniwersytetu w Cagliari postanowili sprawdzić, co odróżnia mieszkańców sardyńskiej niebieskiej strefy od osób zamieszkujących sąsiednie obszary, mimo zbliżonych warunków ekonomicznych i dostępu do opieki medycznej.
Niebieskimi strefami (Blue Zones) określane są regiony świata, w których odsetek stulatków jest szczególnie wysoki, a choroby cywilizacyjne występują znacznie rzadziej niż w innych częściach świata. Znajdują się one w pięciu zakątkach świata:
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Wyniki opublikowane na łamach [[błędna_fraza||"International Journal of Applied Positive Psychology"||poprawna_fraza||„International Journal of Applied Positive Psychology”||typ_błędu||interpunkcja||dodatkowy_komentarz||Zastosowanie cudzysłowu maszynowego zamiast typograficznego, właściwego dla języka polskiego.]] są zaskakujące. Naukowcy przebadali 125 seniorów z Sardynii w wieku 71–101 lat. Część z nich mieszkała na terenie sardyńskiej niebieskiej strefy, a pozostała grupa – na sardyńskiej wsi poza strefą. Badacze zauważyli u mieszkańców niebieskiej strefy pewną prawidłowość: poświęcali oni średnio ponad 11 godzin tygodniowo na hobby (11,3 godz.) oraz zajęcia stymulujące umysł.
Co robili w tym czasie? Ogrodnictwo, czytanie czy zaangażowanie w rozwój pasji okazało się nie tylko sposobem na nudę, ale potężnym narzędziem chroniącym zdrowie psychiczne i fizyczne.
W przypadku pozostałych osób średnia ta była znacznie niższa i wynosiła 6,8 godziny tygodniowo.
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Naukowcy zwracają uwagę na teorię tzw. Selektywnej Optymalizacji z Kompensacją (SOC). Mieszkańcy Sardynii żyjący długo intuicyjnie stosują ten model: potrafią trafnie rozpoznawać swoje ograniczenia, rezygnują z aktywności, które sprawiają im trudność, na rzecz tych, w których wciąż mogą się realizować.
Dodatkowo, badanie podkreśla, że cechy takie jak sumienność (odpowiedzialność i organizacja) oraz ugodowość (życzliwość i współpraca) przekładają się na wyższe ogólne zadowolenie z życia.
Wniosek płynący z badania jest jasny. Wpływ na długowieczność mają nie tylko geny i zdrowy tryb życia. Kluczowe jest również zachowanie aktywności i ciekawości świata, a także wygospodarowanie czasu na zajęcia, które nas pasjonują i angażują umysł.
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