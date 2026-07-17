Prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, 9 bm. w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków, zabitych w lutym 1944 roku.
„Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, partnerskich i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych po spotkaniu poświęconym polityce wobec Polski.
Ukraiński prezydent podkreślił, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji. „Jesteśmy wdzięczni Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy bezpośrednio wzmacnia również niepodległość Polski, a wyzwania dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można skutecznie przezwyciężyć jedynie dzięki współpracy” – zaznaczył.
Jednym z najważniejszych ustaleń jest decyzja o udostępnieniu dokumentów dotyczących historii Wołynia. „Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku” – zapowiedział Zełenski.
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Prezydent Ukrainy poinformował również, że władze podejmą decyzje o wydaniu „znacznej liczby zezwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych”. Jak dodał, „wspólnie ze stroną polską musimy także zapewnić większe możliwości realizacji tych prac”.
Wśród uzgodnionych działań znalazły się także decyzje dotyczące współpracy dyplomatycznej oraz rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. Zełenski zapowiedział również wzmocnienie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Poinformował, że uzgodnił z jego szefem, Ołeksandrem Alforowem, przygotowanie propozycji zwiększenia możliwości działania instytucji, w tym jej wsparcia finansowego i organizacyjnego.
„Odpowiednie możliwości działania są niezbędne, aby właściwie reprezentować interesy Ukrainy” – podkreślił prezydent Ukrainy.
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