„Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, partnerskich i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych po spotkaniu poświęconym polityce wobec Polski.

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Ukraiński prezydent podkreślił, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji. „Jesteśmy wdzięczni Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy bezpośrednio wzmacnia również niepodległość Polski, a wyzwania dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można skutecznie przezwyciężyć jedynie dzięki współpracy” – zaznaczył.

Ukraina otworzy wszystkie archiwa

Jednym z najważniejszych ustaleń jest decyzja o udostępnieniu dokumentów dotyczących historii Wołynia. „Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku” – zapowiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że władze podejmą decyzje o wydaniu „znacznej liczby zezwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych”. Jak dodał, „wspólnie ze stroną polską musimy także zapewnić większe możliwości realizacji tych prac”.

Wśród uzgodnionych działań znalazły się także decyzje dotyczące współpracy dyplomatycznej oraz rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. Zełenski zapowiedział również wzmocnienie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Poinformował, że uzgodnił z jego szefem, Ołeksandrem Alforowem, przygotowanie propozycji zwiększenia możliwości działania instytucji, w tym jej wsparcia finansowego i organizacyjnego.

„Odpowiednie możliwości działania są niezbędne, aby właściwie reprezentować interesy Ukrainy” – podkreślił prezydent Ukrainy.