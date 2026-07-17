Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i dostępność budynków. Należy przy tym dodać, że będą miały zastosowanie przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku oraz nie będą działały wstecz. Właściciele istniejących domów, mieszkań i ogrodzeń nie będą więc musieli automatycznie dostosowywać się do zmienionych zasad, o ile nie rozpoczną przebudowy lub modernizacji. Inwestorzy, projektanci i deweloperzy będą jednak musieli uwzględnić nowe wytyczne w dokumentacji, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy podczas odbioru technicznego inwestycji.

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Nowe przepisy dotyczące ogrodzeń, furtek i bram

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy ogrodzeń wyposażonych w ostre elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło lub podobne materiały. Będzie można je umieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2,2 metra. Obecnie ta granica wynosi 1,8 metra. Podwyższenie tego poziomu ma ograniczyć ryzyko zranienia przechodniów i zwierząt.

Nowe bramy i furtki nie będą mogły po otwarciu wychodzić poza granice działki. Ich skrzydła powinny kierować się do środka posesji, aby nie zagrażały pieszym, rowerzystom ani użytkownikom drogi. Minimalna szerokość furtki ma wynosić 90 centymetrów, co ułatwi korzystanie z wejścia osobom z ograniczoną sprawnością ruchową.

Jakie zmiany czekają inwestorów od września 2026 r.?

Zmiany obejmą również wymagania akustyczne. Budynki wielorodzinne, bliźniaki, szeregowce oraz domy z dwoma lokalami mają być wykonane w taki sposób, by poziom hałasu nie był uciążliwy dla użytkowników lub ludzi znajdujących się w sąsiedztwie. Będą przy tym musiały spełniać warunki jak dla klasy akustycznej AQ. W praktyce może to oznaczać konieczność stosowania grubszych ścian, stropów i przegród pomiędzy lokalami. Ponadto większy nacisk zostanie położony na materiały ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, takie jak wełna mineralna.

Od końca 2026 r. w wybranych budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m² będą wymagane instalacje fotowoltaiczne, o ile ich montaż będzie technicznie możliwy i opłacalny. Od 31 grudnia 2029 r. ten obowiązek będzie również dotyczyć budynków mieszkalnych i przylegających do nich zadaszonych parkingów.

Jeśli chodzi o windy, będą one wymagane w co najmniej dwukondygnacyjnych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych mających minimum trzy kondygnacje. Zmienić ma się także minimalna odległość budynków wielorodzinnych o wysokości ponad czterech kondygnacji od granicy działki – z 5 do 4 metrów, jeżeli ściana skierowana ku granicy nie ma okien ani drzwi.