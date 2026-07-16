Nowy obowiązek przy zakupie towarów luksusowych. Sprzedawca sprawdzi dowód tożsamości
Od 10 lipca 2027 r. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy AMLR (Anti-Money Laundering Regulation). Nakładają one na sprzedawców towarów o wysokiej wartości obowiązek rygorystycznej weryfikacji klientów. Konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości.
Unijny pakiet AML to odpowiedź na rosnącą potrzebę uszczelnienia systemu finansowego przed praniem brudnych pieniędzy. Dotychczas procedury weryfikacyjne, do których przyzwyczajeni byliśmy w bankach, stają się standardem w branżach, w których wcześniej traktowano te kwestie mniej rygorystycznie.
Podmioty, które w przyszłym roku będą musiały wdrożyć mechanizmy tzw. należytej staranności wobec klienta, czyli procedurę CDD (Customer Due Diligence), to m.in.:
Przepisy obejmą także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP), platformy crowdfundingowe i niebankowych dostawców kredytów.
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Kluczowym progiem zobowiązujących sprzedawcę do weryfikacji klienta przy zakupie towarów luksusowych będzie kwota 10 000 euro, czyli około 43 tys. zł. Co istotne, forma płatności nie będzie miała znaczenia.
– Przelew bankowy nie zwalnia już z weryfikacji. Co ciekawe – dla transakcji gotówkowych próg jest jeszcze niższy: uproszczone CDD wymagane jest już od transakcji w kwocie 3 000 euro. W praktyce oznacza to konieczność identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia, czy nie reprezentuje innego, ukrytego beneficjenta rzeczywistego – wyjaśnia Mateusz Pniewski, CEO i współzałożyciel TransactionLink, cytowany przez portal dlahandlu.pl.
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Jeśli wartość zakupu przekroczy określony próg, sprzedawca będzie zobowiązany podjąć następujące kroki:
Dla klientów oznacza to nieco więcej formalności przy kasie, a dla organów ścigania to ważne narzędzie, które ma uniemożliwić upłynnianie kapitału pochodzącego z nielegalnych źródeł w postaci luksusowych aktywów. Jednolite zasady nadzoru nad przepływem pieniędzy mają obowiązywać w całej Unii Europejskiej.
Wielu przedsiębiorców z branży dóbr luksusowych stanie przed zadaniem weryfikacji klientów, która do tej pory obowiązywała instytucje finansowe. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w sklepach z zegarkami, salonach jubilerskich czy galeriach sztuki będzie wymagało czasu i odpowiednich technologii.
Warto pamiętać, że brak zgody na okazanie dokumentów lub podanie danych może oznaczać odmowę realizacji transakcji. Sprzedawca, który zignoruje te wymogi, narazi się na wysokie kary finansowe, a nawet na utratę koncesji na prowadzenie działalności.
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