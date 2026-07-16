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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Unia Europejska i Ukraina podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju technologii bezzałogowych. Projekt połączy doświadczenie ukraińskiego przemysłu zdobyte podczas wojny z potencjałem finansowym i technologicznym państw UE. Finansowanie zapewnią program SAFE oraz unijny fundusz wsparcia dla Ukrainy.
Do projektu mogą dołączyć wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, której drony produkowane przez WB Group są już wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. W kolejnych etapach współpraca ma zostać rozszerzona także o produkcję rakiet oraz systemów przeciwrakietowych.
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Ukraina otrzymała pozwolenie Komisji Europejskiej na wykorzystanie części unijnego kredytu obronnego na zakup chińskich komponentów do dronów. To w...
Komisja Europejska przygotowuje rewizję unijnego systemu handlu emisjami ETS. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że część polskich postulatów spotkała się ze zrozumieniem w Brukseli.
Wśród rozważanych zmian znajdują się utrzymanie Funduszu Modernizacyjnego po 2030 r. oraz modyfikacja mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej, co mogłoby ograniczyć wzrost cen uprawnień do emisji CO₂ i zmniejszyć presję na ceny energii elektrycznej. Ostateczny kształt reformy będzie jednak przedmiotem negocjacji państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.
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Komisja Europejska ma zaprezentować reformę systemu handlu emisjami CO2, która w wielu punktach odpowiada postulatom Warszawy. Stawka jest wysoka,...
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Chińska gospodarka odnotowała najniższe tempo wzrostu PKB od ponad trzech lat. W drugim kwartale gospodarka urosła o 4,3 proc., mimo że produkcja przemysłowa nadal rosła w tempie przekraczającym 5 proc.
Słabym ogniwem pozostaje konsumpcja wewnętrzna. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się jedynie o 1 proc. rok do roku, co pokazuje, że rozwój Chin w coraz większym stopniu opiera się na eksporcie. To z kolei zwiększa napięcia handlowe z Unią Europejską i może oznaczać kolejne działania ograniczające napływ tanich produktów z Państwa Środka.
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PKB Chin wzrósł w drugim kwartale mniej, niż oczekiwano. Przyspieszający spadek inwestycji pogłębił presję na wzrost, podczas gdy konsumpcja pozost...
Warszawska giełda pozostaje w trendzie wzrostowym. Indeksy WIG, WIG20 i mWIG40 ustanawiają kolejne rekordy hossy, a analitycy nadal pozytywnie oceniają perspektywy polskiego rynku. Eksperci zwracają jednak uwagę na słabszą postawę sektora bankowego, który dotychczas napędzał wzrosty. Część kapitału może zacząć przepływać do spółek handlowych i konsumenckich, które mogą skorzystać na ewentualnych obniżkach stóp procentowych w Polsce.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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