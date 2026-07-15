Ukraińscy żołnierze rozstawiają drona 'Avenger UAV' i kierują go w stronę pozycji wojsk rosyjskich
Kijów otrzymał prawo do wykorzystania części pierwszej transzy unijnego kredytu obronnego, wynoszącej 5,9 mld euro, na zakup komponentów wyprodukowanych w Chinach. Poinformował o tym „Financial Times”, powołując się na źródła zaznajomione z decyzją.
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Pieniądze z Brukseli są częścią szeroko zakrojonego programu UE, który zapewnia Ukrainie 60 mld euro na zamówienia obronne. Zasady programu stanowią, że produkty zakupione z pieniędzy unijnych muszą pochodzić przede wszystkim z krajów Wspólnoty oraz Ukrainy lub innych zatwierdzonych partnerów, jak np. Wielka Brytania.
Przepisy zawierają jednak wyjątek: jeśli niezbędnych do produkcji obronnej towarów nie można szybko kupić w wystarczających ilościach na europejskim rynku, Ukraina może zwrócić się do Brukseli o specjalne zezwolenie na ich import z innych krajów. I Kijów skorzystał z tego mechanizmu.
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Jak zauważa „FT”, decyzja ta pokazuje, że europejski przemysł obronny nie jest jeszcze w stanie w pełni sprostać wymaganiom w zakresie produkcji dronów. Pomimo aktywnego rozwoju tej produkcji, niektóre kluczowe komponenty nadal muszą być kupowane w Chinach.
Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ Bruksela wielokrotnie oskarżała Pekin o wspieranie rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego poprzez dostarczanie produktów podwójnego zastosowania. Teraz okazuje się, że bez chińskich komponentów (głównie IT) także ukraińska produkcja dronów jest utrudniona.
Jak pokazują ostatnie miesiące, drony pozostają kluczową bronią Ukrainy w wojnie z Rosją. Ukraińscy wojskowi informują, że drony odpowiadają obecnie za około 80 proc. strat rosyjskiej armii na polu bitwy. Brytyjski dziennik podkreśla, że w ostatnich latach Ukraina rozwinęła jeden z najdynamiczniejszych przemysłów obronnych w Europie, jednak potrzeby frontu wciąż przekraczają możliwości sojuszników w zakresie wsparcia produkcji poszczególnych komponentów.
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Do momentu publikacji Komisja Europejska i ukraińskie ministerstwo obrony nie skomentowały dla „FT” informacji dotyczących tego zwolnienia.
Jak przypomina agencja UNIAN, 25 czerwca Ukraina otrzymała pierwszą transzę w wysokości 3,2 mld euro z kredytu o łącznej wartości 90 mld euro. Pierwsza transza nie obejmuje 5,9 mld euro finansowania obronnego na produkcję dronów. Pokryje ona jednak 3,2 mld euro wsparcia ukraińskiego budżetu.
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