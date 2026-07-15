Mowa o projekcie autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych. Jedną z zawartych w nim kluczowych zmian jest dodanie trzech nowych typów kwalifikowanych do art. 264 k.k., który sankcjonuje nielegalne przekraczanie granicy.
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Zgodnie z obecnym brzmieniem § 3 tego artykułu za organizowanie innym osobom przekraczania granicy wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Resort sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzech nowych typów tego przestępstwa. Chodzi o: działanie przemytnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia; narażenie życia lub zdrowia wielu osób – za co groziłoby od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności oraz śmierć człowieka w następstwie przemytu przez granicę – zagrożone karą pozbawienia wolności od lat trzech do 20.
Jak przekonuje ministerstwo w uzasadnieniu projektu, celem tych zmian jest eliminacja ekonomicznej opłacalności procederu organizowania nielegalnego przekraczania granicy oraz bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny.
– Dodanie projektowanych typów kwalifikowanych przestępstwa z art. 264 k.k. ma służyć również przeciwdziałaniu tworzenia nieakceptowalnego zagrożenia i niehumanitarnego położenia osób, w tym dzieci, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, a przy tym naruszeniu bezpieczeństwa państwa – twierdzą autorzy zmian.
Resort proponuje przy tym podwyższenie z 20 zł do 500 zł dolnej granicy grzywny przewidzianej za wykroczenie z art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń, czyli nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Powód? Symboliczna kwota 20 zł grzywny nie odpowiada aktualnym realiom społeczno-ekonomicznym, a co ważniejsze, nie spełnia funkcji odstraszającej ani wychowawczej.
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– Tak niski minimalny wymiar grzywny powoduje, że sankcja za czyn godzący w porządek publiczny może być odbierana jako symboliczna i niewspółmierna do społecznej szkodliwości zachowania sprawcy – czytamy w uzasadnieniu zmian.
W projekcie proponuje się też inną istotną zmianę dotyczącą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Chodzi o art. 223 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym karze od roku do 10 lat podlega ten, kto działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Zgodnie z projektem rozszerzony ma zostać katalog przesłanek tego przestępstwa o znamię ujęte jako „działanie w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu”. Jak tłumaczy resort, chodzi przede wszystkim o umożliwienie kwalifikowania czynnej napaści na np. funkcjonariuszy Straży Granicznej przy użyciu samochodu.
Z zapowiedzi MS wynika, że projekt miałby zostać przyjęty w czwartym kwartale 2026 r.
Etap legislacyjny: Projekt skierowany do konsultacji
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