Aktualizacja: 06.01.2026 13:29 Publikacja: 06.01.2026 11:56
Foto: Adobe Stock
Nowelizacja jest reakcją na głośne przypadki fizycznych ataków na ratowników medycznych. Jednym z nich była tragedia, do której doszło w kwietniu ubiegłego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Napastnik wtargnął do gabinetu cenionego ortopedy i zadał mu serię ciosów nożem. W rezultacie lekarz zmarł.
Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało nowelę kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia argumentowało, że "wzmocnienie ochrony funkcjonariuszy publicznych oraz innych osób, które, chroniąc porządek publiczny, stają się obiektem agresji o takim nasileniu, że prowadzi to do narażenia tych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jest dla państwa polskiego zadaniem priorytetowym". Jak przy tym zaznaczono, "ta wzmocniona ochrona będzie służyć także wszystkim osobom wykonującym działania ratownicze, takim jak ratownicy górscy, wodni czy medyczni, a także obywatelom, którzy podejmują interwencję w obronie innych, czy po prostu udzielają pomocy ludziom na ulicy".
Czytaj więcej
Po atakach na lekarzy MS zapowiedziało zwiększenia kar za naruszenie nietykalności cielesnej funk...
Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami za atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych (np. powstrzymuje napastnika, rozdziela bójkę, ratuje w pożarze), grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Taką samą ochroną jak funkcjonariusze publiczni zostali objęci także obywatele podejmujący interwencję. Jak podkreśla w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości, to bardzo ważna zmiana. Dotychczas maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza wynosiła 3 lata, a w przypadku obywatela ratującego innych 2.
Co więcej, sądy zostaną zobligowane do publikacji wyroków, tj. będą ujawniały osobę sprawcy (np. na stronie internetowej) – na wniosek pokrzywdzonego – jeśli sprawca zostanie skazany za przemoc wobec funkcjonariusza lub osoby ratującej innych. Z kolei jeśli ktoś zostanie przyłapany na gorącym uczynku, a do ataku dojdzie w szpitalu, przychodni, urzędzie lub w trakcie akcji medycznej, to policja będzie miała obowiązek, a nie tylko możliwość, zatrzymać go i doprowadzić do sądu, który osądzi sprawcę w trybie przyspieszonym.
Nowe przepisy mają też zapewnić lepszą ochronę przed agresją słowną. Jak podaje MS, każda osoba, która podczas interwencji zostanie znieważona (np. wyzwiska, zniewagi), będzie traktowana jak funkcjonariusz publiczny, a sprawą szybko zajmie się prokuratura. Wystarczy wniosek pokrzywdzonego i sprawę będzie prowadziła prokuratura, a nie jak dotychczas sam znieważony.
Czytaj więcej
Z trzech do pięciu lat więzienia może wzrosnąć górna granica kary za napaść na funkcjonariuszy pu...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sytuacja w Wenezueli pokazuje utrwalanie się podziału na kilka sfer wpływów, w których mocarstwa mogą sobie robi...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas