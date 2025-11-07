Reklama
Jest decyzja Sejmu. Będą wyższe kary za ataki na policjantów, lekarzy i ratowników medycznych

Z trzech do pięciu lat więzienia może wzrosnąć górna granica kary za napaść na funkcjonariuszy publicznych niosących pomoc innym, w tym policjantów, lekarzy, ratowników medycznych i goprowców. Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy w tej sprawie.

Publikacja: 07.11.2025 18:42

Jest decyzja Sejmu. Będą wyższe kary za ataki na policjantów, lekarzy i ratowników medycznych

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Mateusz Mikowski

Za tymi przepisami zagłosowało w piątek 264 posłów, 168 było przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Nad ustawą będzie pracował teraz Senat.

Uchwalona właśnie nowelizacja jest reakcją na głośne w ostatnim czasie przypadki fizycznych ataków na ratowników medycznych. Jednym z nich była tragedia, do której doszło w kwietniu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Napastnik wtargnął do gabinetu cenionego ortopedy i zadał mu serię ciosów nożem. W rezultacie lekarz zmarł.

Ma być lepsza ochrony dla osób niosących pomoc

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowela kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ma zapewnić silniejszą ochronę funkcjonariuszom publicznym i osobom ratującym innych. Według autorów zmian stopień społecznej szkodliwości ataków na ratowników i funkcjonariuszy jest na tyle wysoki, że „wymaga surowszej penalizacji aniżeli przewidziana w obecnie obowiązujących przepisach”.

Zgodnie z obowiązującym prawem za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi do trzech lat więzienia. Z kolei kary za ataki na osoby niosące pomoc to: grzywna, ograniczenie wolności oraz do dwóch lat pozbawienia wolności. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie tych kar. W założeniu ma to być wyraźny sygnał, że „państwo będzie konsekwentnie ścigać i karać sprawców ataków na osoby zaangażowane w działania ratownicze i ochronne”.

Wyższe kary za napaść na policjantów, lekarzy i ratowników medycznych

Po zmianach za atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych, np. powstrzymującą napastnika, rozdzielającą bójkę lub ratującą w pożarze, grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Co ważne, taką samą ochroną, jak funkcjonariusze publiczni, objęci mają zostać też obywatele podejmujący interwencję.

Ustawa ma też zwiększyć ochronę interweniujących przed agresją słowną. Jak wskazuje resort, osoba, która podczas interwencji zostanie znieważona będzie mogła liczyć na to, że sprawcą zajmie się prokurator. Postępowanie w tych sprawach będzie toczyć się także z urzędu, a nie jak dotychczas wyłącznie na prywatny wniosek.

Co ważne, orzeczenia w takich sprawach będą, na wniosek pokrzywdzonego, podawane do publicznej wiadomości. Oznacza to, że jeśli sprawca zostanie skazany za przemoc wobec funkcjonariusza lub osoby ratującej innych, to sąd będzie miał obowiązek np. opublikowania wyroku na stronie internetowej, jeśli zażąda tego ofiara ataku.

Uchwalone właśnie regulacje przewidują także kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 5 tys. zł za agresywne zachowanie w miejscu publicznym, np. w szpitalu czy urzędzie. Taka sama kara ma grozić za zakłócanie spokoju i porządku publicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Nowelizacja umożliwi też natychmiastowe zatrzymanie sprawcy. Zobowiązuje bowiem policję do zatrzymania i odprowadzenia do sądu osoby złapanej na gorącym uczynku ataku.

Rozwiązania te mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: rp.pl

Lekarze Policjanci Projekty Sejm Ratownicy medyczni

