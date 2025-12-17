Aktualizacja: 17.12.2025 16:15 Publikacja: 17.12.2025 14:31
Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Mowa o projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy, które resort opublikował w końcu października, mają przede wszystkim umożliwić sędziom orzekanie po 65. roku życia bez konieczności uzyskiwania zgody KRS. Zgodnie z obowiązującym prawem sędzia może pozostawać w czynnej służbie do ukończenia 70. roku życia, ale musi w tym celu złożyć Krajowej Radzie Sądownictwa zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji. Rada może się na to zgodzić, jeżeli jest to „uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym”.
Resort sprawiedliwości chce zmian, tak aby o dalszym zajmowaniu stanowiska decydował sam sędzia. Warunkiem będzie jedynie złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia woli wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym jego odpowiedni stan zdrowia. Ministerstwo przekonuje, że rozwiązania te zapewnią możliwie najszersze poszanowanie zasad sędziowskiej niezawisłości oraz dadzą sędziom poczucie stabilności i przewidywalności kariery zawodowej, której los po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku będzie zależał wyłącznie od nich, a nie od ingerencji zewnętrznego organu.
Rozwiązania te są już konsultowane. Opinię w ich sprawie wydała właśnie komisja kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury, w której co do zasady pozytywnie oceniła projekt. Eksperci mają jednak kilka zastrzeżeń. Ich wątpliwości budzi m.in. propozycja, by weryfikacja zdolności sędziego do dalszego pełnienia służby była jednorazowa i umożliwiała przedłużenie orzekania od razu na okres pełnych pięciu lat.
– Wpływ wieku na zdolność do wykonywania czynności sędziego jest kwestią, która w każdym przypadku wymaga indywidualnej oceny i może zmieniać się w czasie. Należy w związku z tym przyjąć, że ze względu na charakter czynności sędziego, zdolność do pełnienia służby po ukończeniu 65. roku życia powinna być badana częściej niż jeden raz – przekonuje komisja.
W konsekwencji eksperci proponują wprowadzenie dodatkowych badań, które miałyby być przeprowadzane przed nadejściem okresu ostatnich dwóch lat możliwej służby, czyli przed ukończeniem przez sędziego 68. roku życia.
Komisja proponuje przy tym uniemożliwienie orzekania po osiągnięciu wieku stanu spoczynku sędziom, którzy zostali ukarani karami dyscyplinarnymi. – Korzystanie z tego przywileju przez osoby, które zostały pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej, z pewnością zostałoby negatywnie odebrane nie tylko przez środowisko sędziowskie, ale także byłoby niezrozumiałe dla opinii publicznej – przekonują eksperci.
Zgodnie z propozycją komisji dalsze pełnienie służby po ukończeniu 65. roku życia nie byłoby dostępne dla sędziów, którzy zostali ukarani prawomocnie: naganą, obniżeniem wynagrodzenia, karą pieniężną, usunięciem z zajmowanej funkcji czy przeniesieniem na inne miejsce służbowe. Co istotne możliwość dłuższego orzekania mieliby zachować sędziowie skazani dyscyplinarnie na karę upomnienia.
Komisja kodyfikacyjna pochwala też proponowaną w ministerialnym projekcie możliwość ograniczenia przydziału spraw sędziemu, który osiągnął wiek uzasadniający przejście w stan spoczynku. Ograniczenie to – zdaniem komisji – jest jednak zbyt szerokie. Resort proponuje bowiem możliwość zmniejszenia przydziału spraw sędziemu, który chce kontynuować karierę o co najmniej 25 proc. i nie więcej niż 75 proc. Redukcja ta mogłaby być zmieniana nie częściej niż raz na pół roku. W opinii komisji zaproponowano, żeby ograniczenie przydziału spraw nie przekraczało 50 proc., a ewentualne korekty w tym zakresie mogły być wprowadzane na wniosek sędziego nie częściej niż co roku.
Negatywnie komisja oceniła też rozwiązanie, zgodnie z którym sędzia decydujący się na przedłużenie służby i korzystający z obniżonego przydziału spraw ma mieć odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie oraz proporcjonalnie zredukowane uposażenie za stan spoczynku. Ten mechanizm – według ekspertów – w sposób nieuzasadniony pogarsza sytuację sędziów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie kariery.
Do ministerialnego projektu noweli wpłynęło już ponad 10 stanowisk i opinii, w tym od sądów apelacyjnych, stowarzyszeń sędziowskich i rzecznika praw obywatelskich. Resort planuje, że przepisy te zostaną przyjęte przez rząd na początku przyszłego roku.
Źródło: rp.pl
