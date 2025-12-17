Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy eksperci sugerują wprowadzenie dodatkowych badań lekarskich dla sędziów orzekających po 65. roku życia?

Dlaczego niektórym sędziom może być uniemożliwione orzekanie po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku?

Jakie zastrzeżenia wyraża komisja kodyfikacyjna w sprawie okresu przedłużenia orzekania dla sędziów?

Mowa o projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy, które resort opublikował w końcu października, mają przede wszystkim umożliwić sędziom orzekanie po 65. roku życia bez konieczności uzyskiwania zgody KRS. Zgodnie z obowiązującym prawem sędzia może pozostawać w czynnej służbie do ukończenia 70. roku życia, ale musi w tym celu złożyć Krajowej Radzie Sądownictwa zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji. Rada może się na to zgodzić, jeżeli jest to „uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym”.

Orzekanie sędziów po 65. roku życia. Rząd chce wyłączyć KRS z procedury decydowania o przedłużeniu kariery sędziego

Resort sprawiedliwości chce zmian, tak aby o dalszym zajmowaniu stanowiska decydował sam sędzia. Warunkiem będzie jedynie złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia woli wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym jego odpowiedni stan zdrowia. Ministerstwo przekonuje, że rozwiązania te zapewnią możliwie najszersze poszanowanie zasad sędziowskiej niezawisłości oraz dadzą sędziom poczucie stabilności i przewidywalności kariery zawodowej, której los po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku będzie zależał wyłącznie od nich, a nie od ingerencji zewnętrznego organu.

Rozwiązania te są już konsultowane. Opinię w ich sprawie wydała właśnie komisja kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury, w której co do zasady pozytywnie oceniła projekt. Eksperci mają jednak kilka zastrzeżeń. Ich wątpliwości budzi m.in. propozycja, by weryfikacja zdolności sędziego do dalszego pełnienia służby była jednorazowa i umożliwiała przedłużenie orzekania od razu na okres pełnych pięciu lat.