KRS częściej odmawia sędziom niż się zgadza. Chodzi o orzekanie po 65.roku życia

W 2025 r. do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło 85 oświadczeń sędziów, którzy chcieli orzekać po ukończeniu 65 roku życia. Wydano 32 zgody i 51 odmów - tak wynika ze statystyk, jakie rzecznikowi praw obywatelskich przekazał wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Rafał Puchalski.

Publikacja: 27.10.2025 10:23

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż na mocy obowiązujących od 2017 r. przepisu (art. 69 § 1b Prawa o ustroju sądów powszechnych), KRS może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, który ukończył 65. rok życia, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów.

„Uzasadnienia uchwał KRS nie są zrozumiałe i akceptowalne co najmniej dla części środowisk sędziowskich”

W ocenie wielu sędziów KRS nie stosuje jednak tych kryteriów w sposób klarowny i konsekwentny. Na przykład, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zarzuciło, że praktykę KRS cechuje arbitralność, całkowitą przypadkowość i nieracjonalność podejmowanych uchwał. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, który zajął się sprawą, może to wskazywać, że „uzasadnienia uchwał KRS nie są zrozumiałe i akceptowalne co najmniej dla części środowisk sędziowskich. Świadczyć też może o rosnącej liczbie sędziów tracących zaufanie do KRS, co musi budzić zaniepokojenie, zwłaszcza w kontekście nadal nierozwiązanego i pogłębiającego się kryzysu sądownictwa”.

W obszernej odpowiedzi na pismo rzecznika wiceprzewodniczący KRS, sędzia Rafał Puchalski wyjaśnił, jakimi kryteriami kieruje się Rada, podejmując decyzje. Podał też statystyki z ostatnich dwóch lat. Wynika z nich, iż sędziowie częściej spotykają się z odmową, niż zgodą na dalsze orzekanie. „W 2024 r. wpłynęło 68 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu 65 lat, przy czym Rada 31 razy wyraziła zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego i 37 razy odmówiła wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, a w 2025 r. wpłynęły 85 takie oświadczenia, a Rada 32 razy wyraziła zgodę, 51 razy odmówiła wyrażenia zgody, 2 razy umorzyła postępowanie w sprawie (z powodu braków formalnych oświadczenia)” – przekazał sędzia Puchalski. 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyłączyć Krajową Radę Sądownictwa z procedury

Jak informowaliśmy, niedawno do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisany został projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który zakłada powrót do rozwiązań prawnych sprzed wejścia w życie ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy obowiązujących przed nowelizacją przepisów sędzia pozostawał w czynnej służbie, jeśli nie później niż na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia oświadczył wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawił stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. W takim przypadku pozostawał w czynnej służbie do 70. roku życia. Oświadczenie takie składano ministrowi sprawiedliwości, który nie miał jednak władczych uprawnień co do kwestii przejścia w stan spoczynku.

Resort chce powrócić do tych rozwiązań i wyłączyć z procedury Krajową Radę Sądownictwa. Ministerstwo argumentuje, że „nie istnieją przesłanki dla warunkowania dalszego pozostawania w służbie przez sędziego, który osiągnął wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, lecz nadal zdolnego, ze względu na stan zdrowia, do jej pełnienia, od zgody jakiegokolwiek organu”.

Projekt przewiduje również, iż sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, będą mogli orzekać w zmniejszonym wymiarze przydzielanych spraw (o nie mniej niż 25 proc. i nie więcej niż 75 proc.).

