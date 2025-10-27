Przypomnijmy, iż na mocy obowiązujących od 2017 r. przepisu (art. 69 § 1b Prawa o ustroju sądów powszechnych), KRS może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, który ukończył 65. rok życia, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów.

„Uzasadnienia uchwał KRS nie są zrozumiałe i akceptowalne co najmniej dla części środowisk sędziowskich”

W ocenie wielu sędziów KRS nie stosuje jednak tych kryteriów w sposób klarowny i konsekwentny. Na przykład, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zarzuciło, że praktykę KRS cechuje arbitralność, całkowitą przypadkowość i nieracjonalność podejmowanych uchwał. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, który zajął się sprawą, może to wskazywać, że „uzasadnienia uchwał KRS nie są zrozumiałe i akceptowalne co najmniej dla części środowisk sędziowskich. Świadczyć też może o rosnącej liczbie sędziów tracących zaufanie do KRS, co musi budzić zaniepokojenie, zwłaszcza w kontekście nadal nierozwiązanego i pogłębiającego się kryzysu sądownictwa”.

W obszernej odpowiedzi na pismo rzecznika wiceprzewodniczący KRS, sędzia Rafał Puchalski wyjaśnił, jakimi kryteriami kieruje się Rada, podejmując decyzje. Podał też statystyki z ostatnich dwóch lat. Wynika z nich, iż sędziowie częściej spotykają się z odmową, niż zgodą na dalsze orzekanie. „W 2024 r. wpłynęło 68 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu 65 lat, przy czym Rada 31 razy wyraziła zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego i 37 razy odmówiła wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, a w 2025 r. wpłynęły 85 takie oświadczenia, a Rada 32 razy wyraziła zgodę, 51 razy odmówiła wyrażenia zgody, 2 razy umorzyła postępowanie w sprawie (z powodu braków formalnych oświadczenia)” – przekazał sędzia Puchalski.