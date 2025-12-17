Po wyborach, w których Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Sejmie i w Senacie samodzielną większość, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym znów została zmieniona. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko usunęło wadliwy przepis, ale jednocześnie zagwarantowało sobie wybór nie dwóch, lecz pięciu sędziów do TK. A także stwierdziło nieważność uchwał Sejmu poprzedniej kadencji o wyborze pięciu wymienionych osób do TK.

2 grudnia 2015 r. Sejm podjął nową uchwałę o wyborze do TK Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego (media ochrzciły ich dublerami), Piotra Pszczółkowskiego i Julii Przyłębskiej. Uczyniono tak, mimo że Trybunał Konstytucyjny (jeszcze z Andrzejem Rzeplińskim jako prezesem) wydał postanowienie zabezpieczające, wzywając posłów do niepodejmowania żadnych działań do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości konstytucyjnych. Następnego dnia zresztą TK orzekł, że wybór trzech sędziów (Hausera, Jakubeckiego i Ślebzaka) był zgodny z konstytucją (K 34/15). Mimo to prezydent Andrzej Duda nie odebrał od nich ślubowania.

Wybrani na sędziów TK stracili poprzednie stanowiska oraz niemałe uposażenie

Trzech wybranych 8 października 2015 r. sędziów nigdy nie orzekało w TK. Tymczasem dwóch z nich zrezygnowało ze stanowisk piastowanych przed wyborem do TK. Prof. Roman Hauser zrzekł się stanowiska prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a prof. Krzysztof Ślebzak pożegnał się zaś z funkcją dyrektora Biura Studiów i Analiz w Sądzie Najwyższym. Obaj uczynili to 6 listopada, gdy wygasła kadencja tych sędziów TK, których mieli zastąpić.

Osobny temat to wynagrodzenie, którego Trybunał im nie wypłaca. A jest ono niemałe - od 1 stycznia sędzia Trybunału Konstytucyjnego zarabia ponad 40 tys. zł brutto miesięcznie.

Sędziowie Hauser, Jakubecki i Ślebzak nie mogą jednak zwrócić się do sądu pracy, choć według niektórych prawników mogliby złożyć pozew o ustalenie stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.) do wykonywania funkcji orzeczniczej w TK. W związku z niemożnością objęcia swych urzędów Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak złożyli skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.