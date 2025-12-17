Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Ewa Szadkowska: Idole i ideały

Nie ma idealnych (dla wszystkich) sędziów, adwokatów czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Co nie znaczy, że nie ma dobrych wzorców.

Publikacja: 17.12.2025 06:00

Ewa Szadkowska: Nie ma idealnych sędziów, adwokatów czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Ewa Szadkowska: Nie ma idealnych sędziów, adwokatów czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Co nie znaczy, że nie ma dobrych wzorców.

Foto: Adobe Stock

Ewa Szadkowska

O archetypie sędziego pisze w swoim felietonie Leszek Kieliszewski. „Trochę zwyczajowo, a trochę staroświecko zawody zaufania publicznego, a już w szczególności sędziego, postrzegamy przez pryzmat towarzyszącego mu etosu, wyjątkowej moralności i prawości osób pełniących tę zaszczytną funkcję” – zwraca uwagę adwokat, podkreślając, że od sędziego możemy i powinniśmy oczekiwać znajomości sprawy, działania zgodnie z prawem i w ramach przewidzianych w nim procedur i – co bywa najtrudniejsze – bezstronności rozumianej jako neutralna postawa intelektualna, pozbawiona uprzedzeń, niechęci, stereotypów czy własnych subiektywnych doświadczeń.

Czytaj więcej

Leszek Kieliszewski: Kompetencja, bezstronność i działanie w granicach prawa to archetyp sędziego.
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Czego wolno wymagać od sądu?

Z kolei Maciej Zaborowski zastanawia się, co decyduje o tym, że jednemu prawnikowi klient chce powierzyć prowadzenie życiowej sprawy, a z drugim unika każdej formy kontaktu. Albo szerzej – jak to jest, że jednych lubimy i chcemy z nimi spędzać czas, a przed innymi uciekamy? W ocenie naszego felietonisty najpotężniejsza broń w arsenale każdego prawnika to uprzejmość i empatia oraz umiejętność słuchania. Słuchania nie tylko po to, by odpowiedzieć i rozwiązać problem. „Zapominamy przeważnie, że dla klienta możliwość bycia po prostu wysłuchanym stanowi wartość podstawową relacji klient–prawnik” – podkreśla adwokat.

Czytaj więcej

Co decyduje o tym, że jednemu prawnikowi klient chce powierzyć prowadzenie życiowej sprawy, a z drug
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: Prawnicza wersja testu relacji

Do tego dochodzi umiejętność okazywania uwagi, akceptacji i uznania. Bo po części każdy z prawników jest – czy raczej powinien być – psychologiem.

Reklama
Reklama

A czy sami prawnicy mają idoli? O swoim pisze Jacek Dubois.

Czytaj więcej

„Listy do młodego prawnika” Alana Dershowitza traktuję jak prawniczą biblię, zaglądając do niej każd
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: W poszukiwaniu swojego idola

Zapraszam do lektury najnowszego wydania Tygodnika Prawników.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Publicystyka Zawody Adwokaci Prokuratorzy Radcowie Prawni Sędziowie Rzecz o prawie Prawnicy etyka
„Listy do młodego prawnika” Alana Dershowitza traktuję jak prawniczą biblię, zaglądając do niej każd
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: W poszukiwaniu swojego idola
Lata publicznego niszczenia powagi wymiaru sprawiedliwości dają efekty.
Rzecz o prawie
Robert Damski: O zapomnianej odpowiedzialności za słowo
Leszek Kieliszewski: Kompetencja, bezstronność i działanie w granicach prawa to archetyp sędziego.
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Czego wolno wymagać od sądu?
Gremialne odejście od stołów sędziowskich to jedyna możliwość projekcji siły. Byłby to też dowód dla
Rzecz o prawie
Paweł Chmielnicki: Namawiam sędziów do wspólnego protestu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co decyduje o tym, że jednemu prawnikowi klient chce powierzyć prowadzenie życiowej sprawy, a z drug
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: Prawnicza wersja testu relacji
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama