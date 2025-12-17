Ewa Szadkowska: Idole i ideały

Aktualizacja: 17.12.2025 16:21 Publikacja: 17.12.2025 06:00
Ewa Szadkowska: Nie ma idealnych sędziów, adwokatów czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Co nie znaczy, że nie ma dobrych wzorców.
O archetypie sędziego pisze w swoim felietonie Leszek Kieliszewski. „Trochę zwyczajowo, a trochę staroświecko zawody zaufania publicznego, a już w szczególności sędziego, postrzegamy przez pryzmat towarzyszącego mu etosu, wyjątkowej moralności i prawości osób pełniących tę zaszczytną funkcję” – zwraca uwagę adwokat, podkreślając, że od sędziego możemy i powinniśmy oczekiwać znajomości sprawy, działania zgodnie z prawem i w ramach przewidzianych w nim procedur i – co bywa najtrudniejsze – bezstronności rozumianej jako neutralna postawa intelektualna, pozbawiona uprzedzeń, niechęci, stereotypów czy własnych subiektywnych doświadczeń.
Kompetencja, bezstronność i działanie w granicach prawa to archetyp sędziego.
Z kolei Maciej Zaborowski zastanawia się, co decyduje o tym, że jednemu prawnikowi klient chce powierzyć prowadzenie życiowej sprawy, a z drugim unika każdej formy kontaktu. Albo szerzej – jak to jest, że jednych lubimy i chcemy z nimi spędzać czas, a przed innymi uciekamy? W ocenie naszego felietonisty najpotężniejsza broń w arsenale każdego prawnika to uprzejmość i empatia oraz umiejętność słuchania. Słuchania nie tylko po to, by odpowiedzieć i rozwiązać problem. „Zapominamy przeważnie, że dla klienta możliwość bycia po prostu wysłuchanym stanowi wartość podstawową relacji klient–prawnik” – podkreśla adwokat.
Do tego dochodzi umiejętność okazywania uwagi, akceptacji i uznania. Bo po części każdy z prawników jest – czy raczej powinien być – psychologiem.
A czy sami prawnicy mają idoli? O swoim pisze Jacek Dubois.
