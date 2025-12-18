Co ważne, luksemburski trybunał zgodził się też z zarzutami dotyczącymi poważnych nieprawidłowości w powołaniu trzech tzw. sędziów dublerów i prezes TK. Według TSUE doszło w tej sprawie do naruszenia podstawowych reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce, a to podważa status polskiego trybunału jako niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii.

Zgodnie z przepisami, Polska powinna jak najszybciej zastosować się do wyroku TSUE. Jeżeli do tego nie dojdzie, to skarżąca w tej sprawie Komisja Europejska może domagać się nałożenia na nasz kraj kar pieniężnych.

Kontrowersyjne wyroki Trybunału Konstytucyjnego i sędziowie dublerzy. Skarga Komisji Europejskiej na Polskę

Chodzi o dwa wyroki TK z 2021 r. W pierwszym z nich, wydanym 14 lipca, polski trybunał stwierdził, że nakładanie przez Trybunał w Luksemburgu na państwa członkowskie środków tymczasowych związanych z funkcjonowaniem sądownictwa i konstytucyjnych organów państwa jest niezgodne z polską konstytucją. Była to reakcja na zabezpieczenie TSUE, w którym nakazano zawieszenie działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zresztą niestosowanie się do tego nakazu kosztowało Polskę kilkaset milionów euro.

W drugim orzeczeniu z 7 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że unijne traktaty nie mają pierwszeństwa przed konstytucją. Według TK niezgodne z polską ustawą zasadniczą są przepisy europejskie, które uprawniają sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji albo orzekania na podstawie uchylonych norm. TK stwierdził też wówczas, że niekonstytucyjne są przepisy unijne w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach.

Komisja Europejska domagała się stwierdzenia, że poprzez wykładnię tych wyroków trybunału Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym. Co więcej, Bruksela chciała też uznania przez TSUE, że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy ustawy. Powodem tego – według Komisji Europejskiej – miało być obsadzenie TK trzema tzw. sędziami dublerami, czyli osobami wybranymi wadliwie przez PiS na zajęte już stanowiska sędziowskie oraz nieprawidłowości w procedurze powołania Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa TK.