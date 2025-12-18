Aktualizacja: 18.12.2025 08:06 Publikacja: 18.12.2025 05:03
Pusta sala rozpraw w Sądzie Okręgowym
Foto: PAP/Dariusz Delmanowicz
To ważne zagadnienie w dobie częstych niejawnych posiedzeń zamiast zwyczajnych rozpraw, które – poza wyjątkami – są jawne.
Kwestia ta wynikła w sprawie, w której powód żądał od banku określonej kwoty i w pozwie złożył wniosek o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, ale też o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania obu stron. Z kolei bank w odpowiedzi na pozew wniósł o przesłuchanie świadka, powołując się na art. 148[1] § 3 k.p.c., który stanowi, że posiedzenia niejawnego nie stosuje się, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o wysłuchanie jej na rozprawie.
Sędzia wezwał jednak tylko strony do pisemnego wyjaśnienia konkretnych okoliczności, uznanych przez niego za istotne dla sprawy, i na posiedzeniu niejawnym pominął wskazane przez strony dowody. Na tym samym posiedzeniu wydał wyrok uwzględniający powództwo w części. Bank wniósł apelację, zarzucając nieważność postępowania z przyczyny określonej w art. 379 pkt. 5 k.p.c., tj. przez nieprzeprowadzenie rozprawy w pierwszej instancji.
Czytaj więcej
W sobotę wchodzi w życie główna część reformy k.p.c., która ma usprawnić prowadzenie postępowań.
Sąd Apelacyjny w Krakowie, po kwerendzie orzecznictwa dotyczącego nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej praw, stwierdził, że taka sytuacja zachodzi, gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki: naruszenie przez sąd przepisów procesowych będących źródłem uprawnień strony; wpływ tego uchybienia na wyłączenie możności jej działania w postępowaniu oraz niemożność obrony praw do zakończenia postępowania. Ocena, czy doszło do nieważności postępowania, powinna być przy tym dokonywana w kontekście konkretnych okoliczności sprawy.
Zapadło jednak szereg orzeczeń SN, że wydanie przez sąd I instancji wyroku na posiedzeniu niejawnym, mimo niespełnienia się ku temu ustawowych przesłanek, skutkuje w zasadzie automatycznie pozbawieniem strony możności obrony jej praw w rozumieniu art. 379 pkt. 5 k.p.c. Stanowisko odmienne zapadło tylko w kilku orzeczeniach.
Czytaj więcej
Praktycy sądowi uważają, że przed Sądem Najwyższym nie ma prostych spraw i pomoc pełnomocnika jes...
W tej sytuacji SA skierował do SN pytanie prawne: czy nieprzeprowadzenie obowiązkowej rozprawy zawsze prowadzi do nieważności postępowania, czy przeciwnie – konieczne jest indywidualne zbadanie rzeczywistego wpływu tego uchybienia na pozbawienie strony możności obrony jej praw?
Rozpatrując to pytanie, trzech sędziów Izby Cywilnej SN (Piotr Telusiewicz, Beata Janiszewska i Mariusz Załucki) wskazało, że udzielenie pozytywnej odpowiedzi na zadane pytanie mogłoby prowadzić do wykreowania pozaustawowej przyczyny nieważności postępowania z powodu niedopuszczalnego wyrokowania bez przeprowadzenia obligatoryjnej rozprawy. Z drugiej strony można twierdzić, że natura tego uchybienia z reguły idzie w parze z faktycznym pozbawieniem strony obrony jej praw. Doniosłe racje prawne przemawiają za tym, by nieuzasadnione naruszenie zasad jawności i ustności postępowania sądowego spotykało się z możliwie stanowczą reakcją systemu prawa.
Z tego powodu sędziowie IC SN uznali, że kwestia ta wymaga wypowiedzi powiększonego składu Sądu Najwyższego.
Terminu posiedzenia siedmiu sędziów SN w tej sprawie jeszcze nie ma.
Sygnatura akt: III CZP 40/22
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Kwestie związane z darowiznami oraz ich wpływem na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas