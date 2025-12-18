Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy i kiedy sąd może odmówić stronie rozprawy

Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie ma orzec, czy rozpoznanie sprawy przez sąd I instancji na posiedzeniu niejawnym, mimo wniosku strony o przesłuchanie jej na rozprawie, skutkuje nieważnością postępowania.

Publikacja: 18.12.2025 05:03

Pusta sala rozpraw w Sądzie Okręgowym

Pusta sala rozpraw w Sądzie Okręgowym

Foto: PAP/Dariusz Delmanowicz

Marek Domagalski

To ważne zagadnienie w dobie częstych niejawnych posiedzeń zamiast zwyczajnych rozpraw, które – poza wyjątkami – są jawne.

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której powód żądał od banku określonej kwoty i w pozwie złożył wniosek o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, ale też o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania obu stron. Z kolei bank w odpowiedzi na pozew wniósł o przesłuchanie świadka, powołując się na art. 148[1] § 3 k.p.c., który stanowi, że posiedzenia niejawnego nie stosuje się, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o wysłuchanie jej na rozprawie.

Sędzia wezwał jednak tylko strony do pisemnego wyjaśnienia konkretnych okoliczności, uznanych przez niego za istotne dla sprawy, i na posiedzeniu niejawnym pominął wskazane przez strony dowody. Na tym samym posiedzeniu wydał wyrok uwzględniający powództwo w części. Bank wniósł apelację, zarzucając nieważność postępowania z przyczyny określonej w art. 379 pkt. 5 k.p.c., tj. przez nieprzeprowadzenie rozprawy w pierwszej instancji.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji KPC przewiduje możliwość zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddala
Sądy i trybunały
Odciążenie sądów, dodatkowe wymogi dla pełnomocników. Od lipca ważne zmiany w kpc

Przesłanki nieważności postępowania sądowego 

Sąd Apelacyjny w Krakowie, po kwerendzie orzecznictwa dotyczącego nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej praw, stwierdził, że taka sytuacja zachodzi, gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki: naruszenie przez sąd przepisów procesowych będących źródłem uprawnień strony; wpływ tego uchybienia na wyłączenie możności jej działania w postępowaniu oraz niemożność obrony praw do zakończenia postępowania. Ocena, czy doszło do nieważności postępowania, powinna być przy tym dokonywana w kontekście konkretnych okoliczności sprawy.

Reklama
Reklama

Zapadło jednak szereg orzeczeń SN, że wydanie przez sąd I instancji wyroku na posiedzeniu niejawnym, mimo niespełnienia się ku temu ustawowych przesłanek, skutkuje w zasadzie automatycznie pozbawieniem strony możności obrony jej praw w rozumieniu art. 379 pkt. 5 k.p.c. Stanowisko odmienne zapadło tylko w kilku orzeczeniach.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy
W sądzie i w urzędzie
W SN trudno obejść się bez pomocy prawnika

Pytanie prawne, które będzie musiał powiększony skład Sądu Najwyższego 

W tej sytuacji SA skierował do SN pytanie prawne: czy nieprzeprowadzenie obowiązkowej rozprawy zawsze prowadzi do nieważności postępowania, czy przeciwnie – konieczne jest indywidualne zbadanie rzeczywistego wpływu tego uchybienia na pozbawienie strony możności obrony jej praw?

Rozpatrując to pytanie, trzech sędziów Izby Cywilnej SN (Piotr Telusiewicz, Beata Janiszewska i Mariusz Załucki) wskazało, że udzielenie pozytywnej odpowiedzi na zadane pytanie mogłoby prowadzić do wykreowania pozaustawowej przyczyny nieważności postępowania z powodu niedopuszczalnego wyrokowania bez przeprowadzenia obligatoryjnej rozprawy. Z drugiej strony można twierdzić, że natura tego uchybienia z reguły idzie w parze z faktycznym pozbawieniem strony obrony jej praw. Doniosłe racje prawne przemawiają za tym, by nieuzasadnione naruszenie zasad jawności i ustności postępowania sądowego spotykało się z możliwie stanowczą reakcją systemu prawa.

Z tego powodu sędziowie IC SN uznali, że kwestia ta wymaga wypowiedzi powiększonego składu Sądu Najwyższego.

Terminu posiedzenia siedmiu sędziów SN w tej sprawie jeszcze nie ma.

Reklama
Reklama

Sygnatura akt: III CZP 40/22

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Proces
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Zawody prawnicze
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie
Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek
Spadki i darowizny
Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Internet i prawo autorskie
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama